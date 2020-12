Solidaritate faţă de cei care luptă cu COVID-19. Zeci de angajaţi ai CNA, ai PG şi ai PA au donat plasmă

De Crăciun, darul tău poate fi mai preţios - o şansă la viaţă celor care suferă de COVID-19. Trei persoane grav bolnave pot fi salvate datorită unui fost pacient care donează plasmă convalescentă.

Solidaritate faţă de cei care luptă cu virusul în secţiile Terapie Intensivă au dat dovadă şi angajaţii CNA, ai Procuraturii Generale şi ai Procuraturii Anticorupţie. Zeci de angajaţi s-au alăturat apelului PUBLIKA TV şi au donat plasmă şi sânge pentru a ajuta la suplimentarea stocurilor insuficiente.

Iurie Mitrean, șef de direcție la CNA, spune că a simţit pe propria piele cât de nemilos poate fi coronavirusul. Acum câteva luni, a ajuns la spital în stare gravă cu pneumonie bilaterală. După această experienţă a înțeles cât de vitală este plasma convalescentă cu anticorpi pentru salvarea celor grav bolnavi de COVID-19. A venit să doneze plasmă a treia oară.



"E o faptă importantă pentru persoanele bolnave de COVID-19, trebuie să-i ajutăm cu plasmă şi sânge, e un bum simţ al fiecărui cetăţean să vină să doneze.", a spus șeful de direcție al CNA, Iurie Mitrean.



Aproape 100 de procurori din mai multe raioane au sărit şi ei în ajutor. Ei vor dona sânge şi plasmă convalescentă.



"Am văzut mesajul că este necesitate şi am venit să ajutăm. Vă îndemn pe toţi să donaţi plasmă să faceţi un lucru bun pentru sine şi cei bolnavi."



Administraţia Centrului de Transfuzie spune că vineri s-a înregistrat un flux mare de donatori. Zeci de angajaţi ai companiilor private au venit să doneze plasmă în urma apelului lansat de Publika TV.



"La noutăţi am aflat că este criză plasmă şi am decis să vin să donez şi eu plasmă."



"Trebuie de venit de donat plasmă, dacă deja aţi fost bolnavi de COVID-19."



"Să vină să doneze sânge că nu-i nimic rău în asta, fac bine altor oameni."



Chiar dacă într-o săptămână de la lansarea campaniei au venit tot atâţia donatori cât anterior într-o lună, conducerea instituţiei susţine că rezervele de plasmă sunt pentru trei zile, o cantitate insuficientă pentru necesităţile pacienţilor internaţi în stare gravă.



"Rămâne în continuare cererea foarte mare a spitalelor pentru plasmă convalescentă, ieri am eliberat 90 de doze.", a spus directorul Centrului Naţional de Transfuzie a Sângelui, Svetlana Cebotari.



De la începutul pandemiei, peste 1600 de bărbaţi au donat plasmă. Asta în timp ce numărul potenţialilor donatori ajunge la aproape 46 de mii. Prin urmare, Centrul de Transfuzie a Sângelui îndemnă în continuare ca toţi bărbaţii care au între 18 şi 60 de ani fără boli cronice şi care s-au vindecat de COVID-19 să vină să doneze plasmă convalescentă. Publika TV împreună cu Oficiul Naţional al Viei şi Vinului te vor răsplăti cu o sticlă de vin roşu premiat la un prestigios concurs în Canada. Fii bărbat, donează plasmă!