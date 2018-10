SOLIDARITATE DUPĂ EXPOZIE. Oamenii aduc ajutoare în cortul din faţa blocului în care a avut loc deflagraţia

Tragedia din sectorul Râşcani al Capitalei uneşte tot mai mulţi moldoveni.

Ei s-au mobilizat exemplar pentru ajutorarea sinistraţilor şi aduc la cortul special amenajat din preajma blocului mâncare, haine şi alte lucruri de primă necesitate.



"Ce am avut acasă. Un pled, una, alta. M-am uita şi am adus aici. Şi de mâncare ce a mai chicat acolo, bănci, salături."



"-Producte.

-Ce anume aţi adus?

-Zahăr, hrișcă, nişte macaroane orez. Trebuie de ajutat că e doamne fereşte fetelor, trebuie să sărim toţi în ajutor. "

"

"Eu am adus câteva haine, seara vom aduce şi veselă. Dar eu am venit pur şi simplu să ajut să aleagă hainele."

Oamenii sunt activi şi în online. Ei au creat un grup pe Facebook.



"Am adus nişte apă, nişte biscuiţi, mandarine zahăr. De ce a fost nevoie, de ce au scris pe grup aceea am adus şi suntem gata să mai venim. Mai mobilizăm prietenii. Haine ne mai uităm ce trebuie şi aducem."



"-Am adus apă plată, zahăr, pateu, căci am aflat că se fac tartine pentru salvatori.

-De unde aţi aflat de ce este nevoie?

-De pe internet."



În curtea blocului care a explodat sâmbătă seara, locuitorii Capitalei aduc flori, jucării şi aprind lumânări în memoria victimelor.