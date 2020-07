Solidari pentru Vlad Ciobanu. Mai mulţi actori de la Teatrul Naţional Iaşi au donat sânge pentru artistul moldovean

După ce vestea că Vlad Ciobanu a fost diagnosticat cu leucemie a căzut asupra tuturor ca un trăsnet, actorii de la Teatrul Naţional Iaşi, dar şi cei care l-au admirat în filme şi spectacole au mers să doneze sânge. De asta are acum mare nevoie artistul, care este internat la Institutul Regional de Oncologie din Iași.

Printre cei care au mers să doneze sânge pentru actorul Vlad Ciobanu a fost şi colegul său de breaslă de la Teatrul Naţional Iaşi, Radu Ghilaş.

"Am vorbit cu el zilele trecute. E ok, e cu moralul, zic eu, sus. E un om puternic, care iubeşte viaţa. Astăzi, Vlad nu are nevoie doar de o susţinere morală, are nevoie de sânge", a spus actorul la Teatrul Naţional Iaşi, Radu Ghilaş.

La Iaşi, oamenii care au aflat, de pe reţelele de socializare, că artistul are nevoie de sânge, nu au ezitat să-i sară în ajutor.

"Am hotărât să vin să răspund acestei cauze. Oricum, o fac în mod regulat, cu atât mai mult îndrumat de profesorul meu care ne-a solicitat ajutorul mai multor colegi, studenţi din această breaslă".

"Asta se poate întâmpla oricui. Foarte mulţi sunt în Basarabia şi nu pot veni din cauza acestei situaţii create de acest coronavirus, nu pot să ajungă", a afirmat preşedintele Asociaţiei Dreptul Basarabiei, Oleg Spînu.

Oameni cu suflet mare s-au mobilizat şi au oferit cât au putut pentru tratamentul actorului. S-au strâns deja peste 14 mii de dolari, dar ar mai fi nevoie de încă 9 mii.

Cei care vor să îl ajute o pot face prin intermediul platformei Save Vlad Ciobanu de pe Facebook.

Artistul, originar din Moldova, a devenit cunoscut publicului larg mai ales după prestaţia sa în filmul "Luceafărul", regizat de Emil Loteanu și turnat în 1987. Rolurile în care s-a remarcat în scenă au fost Hamlet, Macbeth şi Don Juan.