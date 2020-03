SOLIDARI în lupta cu COVID-19. Gestul moldovenilor pentru medicii şi poliţiştii care lucrează la limita puterilor

Mai multe reţele de restaurante s-au oferit să le livreze mâncare la pachet, ceai şi cafea, iar câteva companii de taxi din Capitală au acceptat să transporte gratis personalul medical la serviciu.Astfel,"Am pregătit produse de tip kebab. Sunt împachetate ermetic. Sunt pregătite în condiţii de maximă igienă. Plus avem şerveţele de dezinfectare a mâinilor înainte de consumare evident", a menționat un bărbat."Vreau şi noi să aducem ajutor pentru angajaţii medicali. Am adus câte 50 de porţii de cheeseburgeri, cafea", a precizat un alt bărbat."- Ce aţi adus?- Plăcinte. Eu cred că este bine, şi să ne ajutăm unii pe alţii ar fi cel mai bine", a spus un alt voluntar."Este un act de binefacere pentru personalul medical, pentru pacienţii care stau aici. E suficient pentru personalului medical", a declarat Sergiu Vasiliță, directorul interimar al Spitalului de boli infecţioase "Toma Ciorbă"."Noi chiar nu ne-am aşteptat la aşa un gest bun. Chiar ne pare bine. Câteodată medicul nu are timp să ducă să cumpere mâncare. Că e supraîncărcat. Şi mai ales acum ieşirea din spital, e restricţionată", a menționat Vasile Șovgur, şeful departamentului de medicină urgentă."Vreau că acţiunea asta să ajungă la cât mai multe urechi. Cât mai multe oameni să se implice, să facă o donaţie, să vină şi să ajute. Cred că orice gest e binevenit", a spus Iuliana Mămăligă, voluntară."Chemări am avut în jur de 50. Doar de ieri s-a început ajutorul medicilor. La moment, ducem la spitalul de Urgenţă, spitalul infecţios Toma Ciorba, spitalul de copii Lomonosov", a menționat Sergiu Țurcanu, administrator comanie de taxi."Mulţimim frumos pentru toate eforturile care le depun pentru noi, şi suntem bucuroşi să le ajutăm cu ceea ce putem", a afirmat o voluntară."În ultimele zile, am observat o solidarizare cu medicii, solidarizare care a venit din partea mediului de afaceri, din partea persoanelor fizice, prin susţinerea acestora, prin organizarea unor prânzuri calde. Vreau să-mi exprim recunoştinţa", a declarat Viorica Dumbrăveanu.Amintim că un grup de voluntari au creat un cont bancar pe o platformă on-line, unde doritorii pot dona bani.