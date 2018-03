SOLIDARI împotriva Rusiei! Peste 130 de oameni puteau fi expuși substanței Noviciok

foto: publika.md

Peste 130 de oameni puteau fi expuși substanţei neurotoxice Noviciok în urma tentativei de asasinat care l-a vizat pe Serghei Skripal. Declarația a fost făcută de premierul de la Londra, Theresa May, în plenul parlamentului britanic. Ea a vorbit și despre starea de sănătate a fostului spion rus și a fiicei sale.



"Serghei și Iulia Skripal sunt şi acum în stare critică la spital. Din păcate, săptămâna trecută, doctorii mi-au comunicat că starea lor nu se va îmbunătăți în timpul apropiat și există riscul să nu se însănătoșească în totalitate niciodată. Acest lucru denotă natura barbară a acestui atac și pericolele la care puteau fi supuși sute de oameni din Salisbury", a spus Theresa May, premierul Marii Britanii.



Până acum, peste 50 de oameni au fost supuși unor investigații medicale, însă deocamdată nu s-a anunţat dacă cineva dintre ei s-ar fi contaminat cu Noviciok. Theresa May a mai spus că Marea Britanie a ajuns în posesia unor informaţii care indică faptul că Rusia a examinat, în ultimul deceniu, modalităţi de răspândire a substanţei neurotoxice. Toată lumea arată cu degetul spre Rusia după atacul din Salisbury.



"Condamnăm folosirea armelor chimice. Deciziile de a expulza diplomații ruși reprezintă o manifestare a solidarității europene", a spus Jean-Yves Diran, ministrul de Externe al Franței.



"Această atitudine brutală a Kremlinului i-a făcut pe toți să-și piardă răbdarea", a spus Petre Poroşenco, președintele Ucrainei.



"A fost o tentativă premeditată de asasinat, un atac scandalos asupra suveranității Regatului Unit și asupra legislației internaționale. Noi îl condamnăm cu hotărâre", a spus Malcolm Turnbull, premierul Australiei.



Drept răspuns, ambasadorul Rusiei în Germania, țară care a anunţat expulzarea a patru diplomați ruşi, a declarat că aceste acțiuni sunt inadecvate.



"Vom reacționa, pentru că aceste acțiuni sunt neprietenoase și total inadecvate. Nu am primit nicio dovadă, auzim doar cuvintele

"cel mai probabil", ceea ce nu ne convinge", a spus Serghei Neciaev, ambasadorul Rusiei în Germania.



Neciaev a acuzat opinia internațională că a intrat în jocul murdar al Londrei. 23 de țări, dintre care 16 membre ale UE, au expulzat 116 diplomați ruși, în semn de solidaritate cu Londra.