Solidari cu poporul rus! Zeci de oameni au comemorat victimele tragediei din Kemerov

Moldovenii nu au rămas indiferenţi faţă de tragedia din Kemerovo. Câţiva zeci de oameni au organizat un flashmob în scuarul Catedralei Mitropolitane din Capitală. Ei au lansat în cer mai multe baloane albe în memoria victimelor incediului devastator.

Oamenii s-au mobilizat prin reţelele de socializare. Ei spun că aceasta tragedie a şocat întreagă lume.



"Este o tragedie mondială, orice victimă de orice naţionalitate trebuie să fie comemorată."



"Am decis cu inima să vin aici. Faptul că un tata îşi scoate copilull de la etajul întâi, iar după asta toată familia moare este foarte greu. Este o solidaritate cu poporul rus."



Iar unii participanţii la flashmob nu puteau stăpâni lacrimi.



"Treceam pe alături şi am văzut, nu am putut să nu mă aliniez acţiunii în memoria copiilor."



Potrivit ultimilor date, 64 de oameni au murit, iar câţiva zeci au fost răniţi în urma incendiului de proporţii produs în 25 martie în mallul din oraşul Kemerovo. Printre victime sunt 41 de copii.