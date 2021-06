SOLIDARI cu cei catre trec prin momente grele! Zeci de locuitori ai Capitalei au donat sânge pentru a salva vieţi (FOTO)

O diplomă de merit a primit şi Polina Turta din Chişinău, care donează sânge de 35 de ani."Prima oară am donat sânge pe când eram studentă la medicină şi nu m-am oprit niciodată. Am donat peste 200 de ori. Când am donat prima oară sânge am înţeles că salvezi viaţa omului, viaţa unui copil, la femeie gravidă, a cunoscuţilor, dar şi a persoanelor necunoscute", a menţionat Polina Turta."Dacă nu era aici, mă duceam la centru să donez, cel puţin de 10 ani donez, de trei ori pe an", a menţionat un donator."Salvăm vieţi, eu am decis să vin pentru că am grupă rară", a spus un donator."Ultima dată în 2019 am fost şi am donat, din cauza pandemiei", a afirmat o donatoare.Potrivit reprezentanţilor Centrului Naţional de Transfuzie a Sângelui, în ultimii ani, numărul donatorilor de sânge voluntari a crescut."Dacă la începutul anilor 2000, donatori voluntari practic nu erau deloc, acum numărul acestora a crescut până la 98 la sută. Donator de sânge poate să fie orice persoană care are vârsta cuprinsă între 18 şi 60 de ani, care se consideră în ziua respectivă sănătoasă şi care nu cântăreşte mai puţin de 50 de kilograme", a declarat Silvia Roşca, vicedirectorul Centrului Naţional de Transfuzie a Sângelui.În cadrul evenimentului au fost amenajate mai multe puncte de colectare a sângelui în municipiile Chişinău, Bălţi şi Cahul, iar doritorii o pot face până în 25 iunie. Ziua Mondială a Donatorului este marcată din 2005, când Organizaţia Mondială a Sănătăţii a lansat un apel de susţinere a donării benevole de sânge.