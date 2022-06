Soldații ucraineni, răniți în lupte, sunt tratați în spitale ascunse. Locația acestora este ținută în secret, astfel încât armata rusă să nu le poată bombarda.

Un corespondent al postului de televiziune britanic Sky News a vizitat un spital militar din estul Ucrainei și a vorbit cu soldații răniţi. Vă avertizăm că urmează detalii ce vă pot afecta emoţional.



"Nu a fost o bătălie, ci un bombardament. Am luat o poziție de apărare, am fost bombardați. Atât a fost, și s-a început. A fost o explozie. Am ridicat mâna, care pur și simplu a atârnat. Mi-am dat seama că e rău."



"Faptul că oamenii mor este foarte neplăcut. Aceasta nu este o luptă obișnuită, ci atacuri de obuze de artilerie. Prin urmare, sunt o mulțime de răniţi și este foarte neplăcut în astfel de momente, pentru că bătălia se dovedește a fi inegală. Este greu de suportat, greu."



Secția de terapie intensivă este atât de suprasolicitată încât o parte dintre paturi sunt pe coridoare. Soldații au arsuri de diferite grade. Mulți dintre ei nu se mișcă și nu vorbesc, unii sunt sedați pentru a suporta durerile chinuitoare.



"Toate paturile sunt ocupate, toate. În plus, acum folosim cu un etaj mai mult decât de obicei. De exemplu, înainte de război aveam un centru cu 40 de paturi, acum sunt de două ori mai multe."



Consilierul șefului biroului prezidențial, Mihail Podoleak, a declarat într-un interviu acordat presei britanice că trupele ucrainene pierd zilnic între 100 și 200 de soldați. El a subliniat că țara sa are nevoie de sute de sisteme de artilerie puternice pe care Occidentul le-ar putea oferi.



Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a comparat agresiunea Rusiei cu pandemia de COVID-19.



"Armele și sancțiunile sunt, de asemenea, un vaccin. Vaccinul împotriva COVID-22 pe care l-a adus Rusia. Ura este un virus și este chiar mai mortal decât COVID-19. Se răspândește prin propagandă.", a spus Vladimir Zelenski.



Între timp, în Bucea și Borodeanka au fost deschise tabere temporare din containere modulare, care au fost donate de Polonia.



"Casa mea din Nova Bucea este foarte aproape, doar 100 de metri. Acolo a căzut o bombă. 45 de apartamente dintr-o lovitură."



Şeful administrației regiunii Kiev, Alexei Kuleba, a scris pe canalul său de Telegram că în curând astfel de tabere pentru cei care și-au pierdut casele se vor deschide în Gostomel, Makarov și în alte zone din regiunea Kiev.