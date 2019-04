Soldați căzuţi pe câmpul de luptă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, reînhumați la cimitirul militar

35 de soldați, căzuţi pe câmpul de luptă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, au fost reînhumați la cimitirul militar de pe lângă Complexul memorial "Capul de pod Șerpeni".

Osemintele ostaşilor au fost descoperite de membrii Comitetului Național Coordonator "Victoria" în câmpurile și pădurile din raioanele Anenii Noi și Ștefan Vodă, în timpul expedițiilor care au durat jumătate de an.



Numele ostaşilor căzuţi vor rămâne necunoscute, însă memoria lor va dăinuia întotdeauna. De acest lucru sunt convinşi voluntarii care au găsit osemintele celor 35 de soldaţi.



"Din 2010, în timpul lucrărilor de căutare, am găsit şi am reînhumat oseminte ale peste 500 de soldaţi şi ofiţeri. Căutăm în locurile în care s-au dat cele mai grele lupte, ne bazăm pe documente din arhivă şi amintirile martorilor", a menţionat Alexei petrovici, conducătorul Comitetului Național Coordonator "Victoria".



La eveniment au venit zeci de oameni din diferite localităţi ale ţării:



"Nu trebuie să uităm aşa ceva, este memoria şi durerea noastră. Printre ei sunt şi rudele noastre".

"Le mulţumesc soldaţilor pentru că au apărat ţara noastră de fascism".



La ceremonia de rămas bun au participat şi mai mulţi diplomaţi, printre care ambsadorul Rusiei la Chişinău, Oleg Vasneţov, care i-a salutat pe cei prezenţi în limba română: "Suntem recunoscători celor care au căutat osemintele, este un merit enorm. Ei fac practic imposibilul pentru a păstra memoria soldaţilor sovietici căzuţi".



Şi preşedintele Igor Dodon a mulţumit voluntarilor pentru munca depusă: "Vom continua cu asemenea evenimente până în data de 24 august. Am decis în acest an să decorăm cu destincţii de stat tinerii care se ocupă cu activitatea de căutare a ostaşilor căzuţi".



Din aprilie până în august 1944, în timpul luptelor pe capul de pod Şerpeni şi-au pierdut viaţa peste 11 mii de oameni.