SOLARI, ANTRENOR LA REAL. Argentinianul a semnat un acord pe doi ani şi jumătate

Santiago Solari a terminat rapid interimatul și a fost instalat în funcţia de antrenor principal la Real Madrid. C

onducerea clubului madrilen a anunţat că tehnicianul argentinian a semnat un contract valabil pentru 2 ani şi jumătate.

Solari a fost numit antrenor interimar în urmă cu două săptămâni, după demiterea lui Julen Lopetegui.



De la instalarea sa în funcție, Solari are cel mai bun bilanţ al unui antrenor aflat la debutul său pe banca Realului. Cu el la timonă ”Los Blancos” au obţinut patru victorii în tot atâtea partide, au marcat 15 goluri şi au încasat doar două.



Solari a reuşit să-i redreseze pe "galactici", ajunși acum la patru puncte de liderul clasamentului.



În Liga Campionilor, gruparea madrilenă este la un pas de calificarea în optimile de finală, înaintea meciului din deplasare cu AS Roma, programat pentru 27 noiembrie.



Fost mijlocaş al grupării alb-violete, Santiago Solari are 42 de ani şi, până la a prelua prima echipă, a condus formația secundă a clubului, Real Madrid Castilla.