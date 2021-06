Sofia Sapega le-a trimis părinților scrisori din detenţie. Ce le povesteşte iubita jurnalistului Roman Protasevici

"Dimineaţa, ar fi trebuit să susțin teza de masterat, iar seara - să merg cu Roman la un restaurant, să beau șampanie, să mănânc paste, să întâlnesc vara, să mă sărut și să iubesc. Totuși, totul a fost puțin diferit. Dimineața, am luat micul dejun cu terci și m-am antrenat, iar seara, am băut ceai cu prăjituri în singurătate. Nu a fost susținerea tezei, nu a fost Roman, nici restaurant și nici șampanie rece. Nu a fost nici sărbătoare și nici dragoste. A fost doar ceai", a spus Sofia Sapega.În scrisori tânăra le povesteşte părinţilor cum îşi petrece timpul după gratii: "Citesc foarte mult, constant. Tocmai am terminat cartea lui Ivan Şamiakin. 600 de pagini în trei zile. Am făcut o sută de aşezări dimineața și alte exerciţii. scriu în jurnalul meu personal".Sofia Sapega mai scrie că nu ştie ora exactă, dar se orientează după clopotele bisericii, iar în oglindă nu s-a văzut din 25 mai. Totodată, tânăra povesteşte că, în noaptea dinaintea zborului, Roman a visat că avionul aterizează la Minsk."El uneori spunea, că are vise profetice. Păcat că acesta a fost unul dintre ele. Vă rog să nu dați vina pe Roman pentru acest lucru. El m-a protejat și a avut grijă de mine cum a putut. Asta se poate numi dragoste", a menţionat Sofia Sapega.Amintim că Sofia Sapega şi partenerul ei, Roman Protasevici, fostul redactor-șef al canalului de telegram NEXTA, au fost arestați după ce autoritățile din Belarus au deturnat un avion Ryanair de pe ruta Atena - Vilnius, şi l-au forţat să aterizeze la Minsk, din cauza unei presupuse amenințări cu bombă.