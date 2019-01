Sofia Coppola şi Bill Murray vor colabora din nou la un film produs de gigantul Apple

Actriţa Rashida Jones va face şi ea parte din distribuţia acestui film care prezintă reîntâlnirea la New York dintre o tânără mamă şi tatăl ei aventurier şi seducător.Coppola şi Murray au triumfat în 2003 cu ''Lost in Translation'', un aclamat şi melancolic film ''indie'' a cărui acţiune se desfăşoară la Tokyo şi care i-a servit tinerei actriţe Scarlett Johansson ca trambulină spre celebritate, scrie agerpres.ro ''Lost in Translation'' i-a oferit un Oscar pentru cel mai bun scenariu original Sofiei Coppola, fiica celebrului regizor Francis Ford Coppola celebru pentru trilogia ''The Godfather'' (Naşul).După ''Lost in Translation'', Coppola şi Murray au mai colaborat la ''A Very Murray Christmas'' (2015), un film documentar difuzat de platforma digitală Netflix.''On the Rocks'' este primul proiect în coproducţie lansat de Apple împreună cu A24, după acordul semnat de ambele companii în noiembrie anul trecut pentru realizarea de filme.Apple are prevăzute multe producţii pentru micul ecran, pentru care a încheiat deja contracte cu vedete ca Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Damien Chazelle, Steven Spielberg, J.J. Abrams, Chris Evans sau Oprah Winfrey.