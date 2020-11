Șoferii să nu se grăbească să-şi schimbe pneurile așa că INSP a lansat o campanie de informare şi de sensibilizare a conducătorilor auto

Lipsa precipitaţiilor şi temperaturile pozitive îi determină pe unii şoferi să nu se grăbească să-şi schimbe pneurile de vară pe cele de iarnă. INSP a lansat o campanie de informare şi de sensibilizare a conducătorilor auto, deoarece pericolul poate apărea oricând, iar aceştia trebuie să fie pregătiţi şi echipaţi corespunzător. Mai mulţi şoferi din Capitală au fost traşi pe dreapta şi verificaţi de poliţişti."Primiţi acest dispozitiv pentru a măsura aerul în pneuri, cât şi dimensiunea cauciucurilor care le aveţi."În urma raziilor, unii au fost prinşi că nu aveau maşinile echipate cu pneuri de iarnă, iar alţii au uitat să includă faza scurtă pe timp de zi." Ştiu că trebuia, dar încă nu am făcut-o, preconizez în următoarele două zile să le schimb. Ştim că e periculos. ""- Domnule şofer, cunoaşteţi că de la 1 noiembrie trebuia să porniţi faza scurtă? - M-am oprit mai devreme şi când am urcat la volan am uitat!"Şoferii care nu s-au conformat regulilor s-au ales doar cu o avertizare. Dar dacă vor fi prinşi aşa la prima zăpadă, riscă 300 de lei amendă. Sunt şi conducători auto responsabili, care şi-au echipat maşina corespunzător cu o lună în urmă pentru a evita orice pericol."Eu mi le-am pus şi trebuie neapărat toţi să o facă, este pentru siguranţa noastră. Şi nu numai siguranţa mea, dar şi pentru a celorlalţi şoferi. ""Cum se face timpul rece trebuie imediat de schimbat, deja dimineaţa este minus, ziua e plus, iar frâna e alta şi e periculos. "Inspectoratul Naţional de Securitate Publică atenţionează că şoferii care nu-şi echipează maşinile corespunzător în funcţie de sezon îşi pun în pericol propria viaţă, dar şi pe a celorlalţi participanţi la trafic."Este deja necesar să-şi schimbe pneurile de iarnă. Amendă nu este mare, de 300 de lei. Mai important decât această amendă este viaţa şi riscul la care se expune şoferul care nu are pneuri de iarnă, pe cum şi pe ceilalţi participanţi la trafic."Campania de informare a INSP se desfăşoară în toate raioanele ţării până în data de 4 decembrie.