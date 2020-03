Șoferii moldoveni, plasați în carantină în România, roagă autoritățile să-i ajute să revină în Moldova

17 şoferi de TIR din Moldova care au fost blocaţi la graniţa dintre Italia şi Slovenia din cauza noului tip de coronavirus au reuşit să ajungă în România. Preluaţi de pe Aeroportul „Henri Coandă” din Bucureşti, ei au fost plasaţi în carantină. Şoferii roagă autorităţile din Moldova să îi ajute să revină în ţară. Unul dintre ei ne-a spus că odată cu răspândirea pandemiei, firma la care lucrau a intrat în carantină."Am lăsat camioanele în Italia de unde am luat avionul de la Malpensa şi am mers spre Germania aeroportul din Frankfurt de acolo cu o escală am venit la aeroportul Henri Coandă din Otopeni. Când am ajuns în aeroport vameşii, jandarmii ne-au selectat care am avut escală din Italia. Ne-au anunțat că rămânem în carantină pe două săptămâni."Bărbatul spune că se simte bine, însă îi este frică să nu se îmbolnăvească de la alte persoane plasate în acelaşi hotel." Care este garanția că nu prindem şi noi acest virus. Dacă se agravează situaţia şi în România noi ce facem? Stăm mulţi ani trăiască în hotelul acesta."Un alt şofer roagă autorităţile din Moldova să îi ajute. Bărbatul susţine că ei sunt gata să respecte toate cerinţele de carantină numai să ajungă acasă."Poate ne aude cineva să ne ajute să plecăm de aici că venim de la Aeroport fără nicio explicaţie. Ne-au adus, ne-au băgat aici ca în puşcărie să zicem. Poate ajungem şi noi acasă că dacă se termină munca în Europa nu înseamnă că trebuie să stăm în altă ţară şi să ne aştepte familiile acasă. Poţi face carantină şi la noi în republică. "Cei de la Ministerul de Exterene nu au comentat situaţia. La începutul săptămânii, alţi 37 de şoferi moldoveni au rămas blocaţi la graniţa dintre Italia şi Slovenia. Aceştia au fost ajutaţi de autorităţi să ajungă în ţară.