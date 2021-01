Şoferii din Capitală se plâng pe gropile din oraş, iar autorităţile spun că nu reuşesc să intervină din cauza vremii capricioase

Şoferii din Capitală se plâng cu nu mai pot conduce în siguranţă prin oraş, din cauza gropilor. În context, autorităţile locale afirmă că procesul de plombare cu asfalt rece a început acum o lună, dar nu reuşesc să intervină peste tot din cauza capriciilor vremii."În fiecare iarnă ele apar şi tot nu se mai repară.""Drumurile nu arată ca într-o Capitală europeană."Pe strada 31 august, dintr-un capăt şi până în altul, drumarii au plombat mai puţin de şase metri pătraţi, iar de găurile astupate cu pietriş de cei de la Apă-Canal aşa şi nu s-au atins. Şoferii care se deplasează pe aici spun că nu pot circula pe această stradă nici cu 40 de kilometri pe oră."De la semafor şi până la semafor pe strada aceasta am dat de cinci sau şase ori în găuri. - Şi cât cheltuiţi pe reparaţia maşinii din cauza gropilor? - Vreo cinci, şapte sute de euro pe an."Străzile Braniștii şi Florilor arată mai degrabă ca nişte site, iar şoferii au nevoie de timp dublu pentru a le parcurge, dar şi de nervi tari."Am nimerit de vreo cinci ori în gropi în ultimele zile şi am fost nevoit să-mi reparat maşina din această cauză."Nici bulevardul Dacia nu arată mai bine."Ce mă miră foarte mult e că bulevardul Dacia este o stradă atât de mare şi când mergi pe acolo ai impresia că mergi cu căruţa aşa de tare te scutură."Drumarii spun că vor face o o pauză în zilele următoare, întrucât nu pot scoate tehnica pe temperaturi cu minus."Dacă să comparăm cu 2019, anul trecut am avut mai puţine intervenţii, pentru că au fost mai puţine cicluri de îngheţ dezgheț. Dacă iarna va fi aşa cum e acum nu o să avem multe intervenţii.", a declarat Sergiu Tomiţă, şef Exdrupo.Din 16 decembrie, de când s-a început plombarea gropilor cu asfalt rece, s-a intervenit pe 155 de străzi, pe o suprafaţă de 840 de metri pătraţi. Exdrupo anunţă că sezonul de plombare cu asfalt rece se va încheia în două săptămâni, iar plombarea cu asfalt fierbinte ar urma să înceapă la sfârşitul lunii aprilie.