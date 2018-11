Șoferii care şi-au echipat maşinile cu becuri xenon vor fi AMENDAŢI

Mai mulţi şoferi care şi-au echipat maşinile cu becuri xenon au fost traşi pe dreapta de poliţişti. Inspectorii i-au amendat şi le-au cerut să le scoată. Operaţiunea a avut loc în contextul în care angajaţii INP îi informează pe conducătorii auto ca din 1 noiembrie să includă faza scurtă în faruri.

- Eu doar v-am explicat din start, la dumneavoastră este modificat pentru că lumina care este.

- Arătaţi legitimația.

- O să vă punem amendă.

- Bine, puneți amenda și gata.

- Am văzut.

- Bine că ați văzut.



Acest şofer s-a ales cu o amendă de 600 de lei și 3 puncte de penalizare. Timp de o oră, poliţiştii au amendat cinci şoferi care aveau instalaţii cu xenon după ce au tras pe dreapta 10 conducători auto.



"La dumneavoastră e xenon și am vrut să mă conving dacă e prevăzut prin construcție sau nu, lumina puțin straniu. Totodată vă reamintesc că de la întâi noiembrie trebuie să mergeți cu lumina conectată, drum bun."



Poliţiştii spun că maşinile care sunt echipate cu xenon din fabrică nu prezintă pericol pentru că acesta e prevăzut cu filtre speciale. Instalaţiile improvizate sau becurile LED sunt însă interzise prin lege.



"Sperăm conducătorii auto să înţeleagă şi să modifice dispozitivele constructive după uzina producătoare", a spus Ion Gurdiş, inspector principal direcția siguranță rutieră INP.



Şoferii au fost informaţi şi despre necesitatea să circule cu faza scurtă pe timp de zi.



"Am uitat să conectez, dar nu cred că e încălcare gravă. Chiar și așa, am păreri foarte bune despre ce fac polițiștii", a spus o femeie.



"Ne-au adus aminte, am și uitat. Foarte bine, chiar e bine venit", a spus o altă femeie.



"Este prima zi și e foarte bine că doar ne atenționează şi nu ne pun amenzi", a spus un bărbat.



Şoferii sunt îndemnaţi ca în perioada 1 noiembrie - 31 martie să conecteze lumina cu fază scurtă pe timp de zi. Din 2014, nerespectarea acestor reguli nu se mai sancţionează cu amendă.