Şoferii care nu şi-au plătit amenzile au ajuns în vizorul polițiștilor! În urma raziilor, rău-platnicii au fost traşi pe dreapta

Şoferii care nu şi-au plătit amenzile au ajuns ieri în vizorul polițiștilor, în urma unor razii special desfăşurate pentru a-i descoperi pe rău-platnici.



"-Dumneavoastră aveți o încălcare, vă rog să mă urmați. -Am o încălcare?!!! -Da, aveți o încălcare, vă rog să treceți acolo. -Bine!"



Operațiunea a avut loc în regiunea Autogării de Sud, din Capitală și a durat aproximativ trei ore. În cadrul acțiunii, poliţiştii au folosit o bază de date mobilă.



"Cele mai frecvente încălcări sunt nerespectarea marcajului longitudinal, încălcarea semnalului de interzicere al semaforului și excesul de viteză", a spus Vladimir Severin, polițist.



Unii dintre șoferii datornici spun că nu au primit scrisorile cu încălcările surprinse de camerele de supraveghere.



"Nu a fost nicio hârtie, nu a fost nimic și acum hop, surpriză, am încălcat acolo pe șoseaua ceva. La noi la Hâncești, dacă te văd deodată, vin dinm urma ta și te amendează. Dar acum nici din urmă nu au venit, nici nimic, poftim, achită."



"Nu am primit citația. Pană acum le-am achitat pe toate pe care le-am avut, nu au fost probleme."



Alții se eschivează de la plata penalității pentru că în momentul încălcării la volan erau alte persoane.



"Vă spun sincer, nu am fost eu la volan, a fost fiul și eu nu vă pot spune de ce nu am achitat."



De la începutul anului, inspectorii de patrulare au întocmit aproape 20.000 de procese-verbale, cele mai multe pentru depășirea limitei de viteză.