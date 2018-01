Şoferii au rămas SURPRINŞI. Un wallaby a blocat traficul pe podul Harbour din Sydney. Poliţia a intervenit de urgenţă

, marţi la o oră de vârf, luându-i prin surprindere pe şoferi, relatează EFE, scrie agerpres.ro Poliţia statului New South Welles a informat într-un comunicat că a fost nevoită să intervină după ce a primit un apel privind prezenţa neaşteptată a micului animal pe emblematicul pod de metal construit peste golful din Sydney.Agenţii au transportat acest cangur pitic, originar din Australia şi insula Noua Guineea, până la Conservatorul de Muzică, înainte de a-l duce la clinica pentru animale sălbatice Taronga unde a fost examinat de un medic veterinar."I-am făcut o anestezie pentru că era foarte stresat. Apoi l-am examinat în detaliu şi am constatat că nu are nicio rană gravă", a declarat veterinarul Larry Vogelnest postului ABC.Animalul va rămâne timp de 24 de ore sub observaţie la centrul veterinar înainte de a fi lăsat în libertate.