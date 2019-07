ŞOFERI TRAŞI PE DREAPTA: Poliţia de patrulare, în razie pe traseul Chişinău-Orhei

Din cauza numărului mare de accidente rutiere, produse în prima jumătate a anului pe şoseaua Chişinău-Orhei, poliţia de patrulare a efectuat o razie pe acest traseu. Majoritatea conducătorilor auto au fost traşi pe dreapta pentru că au încălcat regimul de viteză, iar motivul pe care l-au invocat este graba. Însă asta nu i-a scăpat de amenzile usturătoare şi de puncte de penalizare.



Iniţial, tânărul a fost tras pe dreapta pentru că a depăşit limita de viteză. Ulterior, poliţiştii au depistat că el a urcat la volan fără a avea permis de conducere.



"La viteză are amendă de 600 de lei, plus 3000 de lei pentru că conducea fără permis, iar pentru revizie şi asigurare o amendă de 1200 de lei", a spus inspectorul de patrulare, Ion Toia.





Timp de o oră, doar pe acest traseu, oamenii legii au întocmit 40 de procese verbale, majoritatea pentru depăşirea de vitezei. Printre cei care au încălcat Regulamentul circulaţiei rutiere se numără şi un bărbat care avea mai multe amenzi neachitate.



De o altă părere a fost, însă, inspectorul de patrulare.



"Domnul conducător a încălcat regulamentul circulaţiei rutiere, cinci încălcări, s-au acumulat toate datele, sunt 17 puncte de penalizare, va fi privat de permisul de conducere de la trei la şase luni de zile", a spus inspectorul de patrulare, Ion Toia.



Oamenii legii spun că cel mai des încălcările sunt comise de şoferii cu experienţă. Majoritatea conducătorilor auto şi-au recunoscut greşeala şi au avut aceeaşi explicaţie:



"Mă grăbeam acasă."



"Dar de ce aţi încălcat? Mă grăbesc un pic."



"Se mai întâmplă. Recunoașteți că aţi încălcat, se întâmplă des? Recunosc că am încălcat acum."



"Traseul pe care ne află noi acum, unde se desfăşoară aceste activităţi, traseul R6 Chişinău - Orhei, de la începutul anului până în prezent avem înregistrate 26 de accidente rutiere, două persoane decedate şi 36 traumatizate", a spus şeful Serviciului „Info Trafic” al INP, Pavel Apostol.



Potrivit statisticilor poliţiei, în primele şase luni ale acestui an s-au produs 1123 de accidente rutiere în care au decedat 104 persoane, iar peste o mie s-au ales cu traumatisme. Cele mai multe accidente, circa 50, s-au produs în raionul Orhei.