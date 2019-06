Șoferi nedisciplinați: De la începutul acestui an au fost înregistrate 141.373 de încălcări

De la începutul acestui an au fost înregistrate 141.373 de încălcări. Astfel, INP îndeamnă șoferii să respecte regulamentul circulației rutiere.

"Eschivându-te de la amenzi, nu te eschivezi și de la propriile acțiuni.

Scopul camerelor de supraveghere este unul singur: SĂ RESPECȚI REGULAMENTUL CIRCULAȚIEI RUTIERE!

Inspectorii de patrulare nu pot fi oriunde, #INP nu are atâte forțe pentru fiecare șofer în parte. Doar de la începutul acestui an, 141, 373 de încălcări au fost surprinse de camerele de supraveghere. Un număr mare și îngrijorător. Vă imaginați viața a câtor persoane se putea schimba radical?!

#INP nu are scopul de a sancționa, dar de a responsabiliza șoferii.

Rețineți: Mai bine pierdeți un minut din viață, decât viața într-un minut", se arată într-un mesaj al INP.