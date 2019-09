ŞOFER ÎN COMĂ ALCOOLICĂ: Un tânăr a urcat beat la volan fără permis şi a mers la roşu

Fără permis de conducere, în comă alcoolică, viteză excesivă şi trecerea intersecţiei la roşu. Este isprava unui tânăr din Capitală, care după o noapte de beţie a împrumutat BMW-ul unui prieten şi a tamponat autoturismul într-o altă maşină, care circula regulamentar. Accidentul a avut loc astăzi, la prânz, la intersecţia străzilor Nicolae Dimo şi Aleco Russo în sectorul Râşcani al Capitalei.

Potrivit oamenilor legii, şoferul buclucaş, un tânăr în vârstă 21 de ani, a ieşit în intersecţie la culoarea roşie a semaforului, pe contrasens, cu viteză excesivă şi s-a tamponat frontal cu maşină de model Volkswagen, care circula regulamentar.



"Şoferul de la BMW a fost testat şi testarea aa arătat că acesta avea 1,03. Cum a explicat domnul conducător - El a băut toată noaptea a dormit foarte puţin şi după asta a mai băut încă o bere şi a urcat la volan", a spus inspectorul INP, Alexandru Nemeţ.



În urma accidentului, tânărul din BMW a avut nevoie de îngrijiri medicale şi a fost transportat la Institutul de Medicină Urgentă. Şoferul, care circula regulamentar susţine că era singur în maşină şi deşi impactul a fost unul puternic, el s-a ales doar cu o sperietură.



"Am intrat în intersecţie la verde şi doar am ieşit din intersecţie, el la roşu a ieşit pe contrasens, avea viteză şi nu am înţeles ce s-a întâmplat şi m-a lovit."



Poliţiştii de patrulare, care au documentat cazul susţin că astfel de accidente ar putea fi evitate, dacă agenţii de patrulare ar opri la discreţia lor, pentru verificări suplimentare şoferii.



"Eu cred că trebuie de schimbat sistema şi de stopat automobilele fără motiv şi de verificat fiecare şofer şi dacă are actele necesare şi e treaz, noi putem spune drum bun", a spus inspectorul INP, Alexandru Nemeţ.





Tânărul de la volanului BMW-ului va fi cercetat penal şi riscă amendă de până la 45 de mii de lei sau trei ani de puşcărie. Permisul de conducere al acestuia a fost suspendat.