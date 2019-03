ŞOCUL trăit de un bărbat care şi-a dus fetiţa la un restaurant fast-food. Ea era cât pe ce să înghită o PASTILĂ pusă în mâncare

Un bărbat împreună cu fiica lui au trecut prin momente de groază! Bărbatul și-a dus micuța la un fast-food, dar amândoi au făcut o descoperire șocantă, scrie spynews.ro.

Peter Graham, un bărbat în vârstă de 31 de ani, și-a dus fiica la un cunoscut restaurant din Anglia, care se regăsește și pe teritoriul țării noastre. Înfometați, cei doi și-au comandat 2 meniuri ce conțineau sandvișuri și cartofi prăjiți, însă mare le-a fost stupefierea atunci când au găsit, în porțiile de cartofi prăjiți, niște medicamente dubioase.

Potrivit The Sun, bărbatul a cerut imediat explicații restaurantului și s-a temut că ar fi putut să ingereze o pastilă din cele găsite în cartofi, fără să-și dea seama.

„Am fost chiar nervos și speriat în acelaș timp. Cu toate astea, am încercat să îmi păstrez calmul, pentru a nu o speria și pe Eva. Din fericire, ea nu a înghițit nicio pastilă, a apucat doar să ia o singură înghițitură, atunci când eu am observat medicamentele” a declarat bărbatul, pentru sursa citată. „Aș vrea ca fast-foodul să afle cu exactitate ce fel de pastile erau. Nu aș vrea ca cineva să mai treacă prin ceea ce am trecut eu. Oricum nu voi mai merge niciodată la acest restaurant” a mai adăugat bărbatul, pentru The Sun.