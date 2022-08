Socialistul Vlad Batrîncea, în vizorul ANI. Ce au constatat inspectorii de integritate

Autoritatea Națională de Integritate a constatat o diferență între veniturile și cheltuielile deputatului socialist Vlad Batrîncea. Potrivit ANI, este vorba despre puțin peste 713 mii de lei. Potrivit actului de constatare emis de ANI, diferența nejustificată din declarația de avere pentru anul 2019 a fost generată de procurarea unui apartament.

Controlul ANI a fost inițiat în baza unei sesizări.

De cealaltă parte, Vlad Batrîncea spune că va ataca actul în instanță. Potrivit lui, documentul ANI distorsionează realitatea și creează premise pentru a-l nîvinui de fapte pe care nu le-a comis.

"Niciodată nu am ascuns și nu am de gând să ascund averea mea. Tot ce am este la vedere și este declarat conform legii. Afirm categoric că nu duc o viață de lux, trăiesc modest, nu dețin conturi bancare și nici mașini nu am. Apartamentul în care locuiesc este singura proprietate pe care o dețin și pentru care mai am de achitat ipoteca încă mulți ani înainte", a spus Batrâncea.