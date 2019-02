Socialistul Ghenadi Mitriuc, cetăţenie din interes. A depus jurământul de credinţă faţă de România, iar acum critică blocul NATO

A depus jurământul de credinţă faţă de România, stat membru al Uniunii Europene şi al Alianţei Nord-Atlantice, iar acum critică cu înverşunare blocul NATO. Vorbim despre candidatul PSRM pe circumscripția uninominală Ungheni, deputatul Ghenadi Mitriuc, care este şi vicepreşedinte al Comisiei pentru securitate în Parlament.



"Când vom veni la putere, vom face tot posibilul astfel încât Oficiul NATO din Chişinău să nu mai existe, iar Republica Moldova să fie independentă şi neutră", a menţionat Ghenadi Mitriuc, candidat PSRM.



Poziţia anti-NATO exprimată de Ghenadi Mitriuc nu-l împiedică să se bucure de calitatea sa de cetăţean european. Nici alţi colegi de partid, pro-ruşi convinşi, nu văd o problemă în faptul că deţin cetăţenia României, mai ales atunci când, aşa cum spune o expresie românească, - interesul poartă fesul.



"Am depus jurământul aşa cum a făcut-o fiecare cetăţean. M-a deranjat şi atunci şi acum mă deranjează. Mi-a trebuit paşaport ca să am posibilitatea să trec în ţări. Reporter: Doar din acest motiv? Nu din acest motiv, încă din nişte motive personale", a precizat Mitriuc.



Deputatul socialist a încercat să dreagă busuiocul, dând asigurări că a depus cerere de renunţare la cetăţenia română, fără a prezenta vreo dovadă în acest sens: "Eu demult am scris cerere. Paşaportul a expirat un an în urmă şi ceva."



Potrivit Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, printre deputaţii socialiştii care deţin cetăţenia României, cu excepţia lui Ghenadi Mitriuc, sunt: Adrian Lebedinschi, Anatolie Labuneţ, Corneliu Furculiţă şi Radu Mudreac. Asta deşi fostul preşedinte al PSRM, Igor Dodon, a promis în campania electorală pentru parlamentarele din 2014 că toți aleşii socialiști vor renunța la cetățenia română.