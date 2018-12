Socialiştii zâmbesc pe sub mustaţă: Se bucură că a plecat Chirtoacă de la Primărie şi nu a venit Năstase

Liderul fracţiunii PSRM din Consiliul Municipal Chişinău, Ion Ceban, susţine că plecarea lui Dorin Chirtoacă din funcţia de primar şi faptul că liderul PPDA, Andrei Năstase, nu a ajuns în fotoliul de edil, sunt printre cele mai bune lucruri care s-au întâmplat în acest an la Primăria Capitalei.



Ceban a declarat că prin acţiunile sale Dorin Chirtoacă nu a făcut decât să distrugă Capitala în ultimii zece ani, iar plecarea acestuia de la conducerea primăriei va aduce doar beneficii locuitorilor municipiului Chişinău.



"Noi am deconspirat constant actele de corupţie, nelegiuirile, birocraţia, protecționismul, traficul de influenţă şi alte fenomene negative ce au marcat activitatea administraţiei lui Dorin Chirtoacă. Sunt absolut sigur că cel puţin la primărie nu-l vom mai vedea, adică nu se mai întoarce", a declarat Ion Ceban, liderul fracţiunii PSRM în CMC.



Potrivit liderului fracţiunii PSRM în CMC, Capitala s-a izbăvit şi de fostul candidat pentru funcţia de primar al municipiului Chişinău, liderul PPDA, Andrei Năstase. În campania pentru scrutinul local, Năstase a promis marea şi sarea, dar, în realitate, nu a făcut decât să pălăvrăgească, ceea ce înseamnă că interesele locuitorilor Capitalei nu ocupă niciun loc pe agenda PPDA, spune Ceban.



"Acest cetăţean, ca şi toată echipa sa, nu a venit cu nicio soluţie, nicio propunere pe vreun domeniu de activitate pentru oraş şi locuitorii municipiului. Nu a făcut măcar cel mai mic ONG, care semnalează probleme, vine cu soluţii etc. Zero iniţiative, zero soluţii, zero propuneri", a declarat Ion Ceban, liderul fracţiunii PSRM în CMC.



Totodată, Ion Ceban a respins acuzaţiile lui Andrei Năstase potrivit cărora fracţiunea PSRM din CMC a împărţit mai multe imobile cu încălcarea legii. Ceban lasă să se înţeleagă că liderii PPDA sunt cei care s-au ales cu beneficii în urma aşa-numitor proteste pe care le-au organizat în Chişinău.



"Cu toții l-am văzut la o construcție vara, protestând, dacă nu greșesc este vorba despre strada "Bogdan Voievod." Dacă să urmeze logica care a spus-o în repetate rânduri domnul Năstase, după asta am văzut că au dispărut cu totul, subit şi Platforma "DA "şi Andrei Năstase şi toată lumea. Iar dacă să urmez logica lui nu pot să presupun că s-a pricopsit dumnealui, Vasile Năstase, cu vreun apartament acolo", a declarat Ion Ceban, liderul fracţiunii PSRM în CMC.



Atât fostul primar al Capitalei, liberalul Dorin Chirtoacă, cât şi liderul PPDA, Andrei Năstase, nu au comentat, deocamdată, acuzaţiile lui Ion Ceban şi nici nu au răspuns la apelurile noastre.