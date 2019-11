Cu un ochi la moţiune şi cu altul la coaliţie. Socialiştii vor să păstreze alianţa cu Blocul ACUM, dar pregătesc şi moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Sandu.

Anunţul a fost făcut de preşedintele Igor Dodon după şedinţa fracţiunii parlamentare a PSRM, la care a participat în calitate de lider informal autodeclarat. El a mai spus că şedinţa Legislativului are loc astăzi la ora 15:00. Preşedintele Igor Dodon i-a invitat vineri separat la discuţii pe reprezentanţii PSRM, PAS şi PPDA, înaintea şedinţei de plen.



"Eu consider că în calitate de şef al statului trebuie să fac tot posibilul ca să nu ajungem la alegeri anticipate. Voi face uz de statutul de preşedinte pentru a-i pune la masă poate după aceea ne întâlnim toţi împreună. Eu cred că şansa este foarte mare moţiunea se pregăteşte deja. Şi mâine până la ora 15 o să ducem consultările vedem, vedem care este poziţia Guvernului, după care va fi o decizie", a spus IGOR DODON, preşedintele ţării.



"Toată fracțiunea este absolut de acord, noi trebuie cu orice preț să păstrăm această coaliție, majoritate parlamentară care este. Ce şanse sunt ca mâine să înaintaţi o moţiune? Stimaţi reprezentanţi ai mass media, mâine totul o să aflați", a spus ZINAIDA GRECEANÎI, președintele PSRM.



Deputaţii socialişti se vor mai întâlni astăzi la ora 09:00 şi o invită şi pe Maia Sandu la şedinţa fracţiunii. La ora 10:00, cu ei va mai discuta o dată liderul lor informal, Igor Dodon. Şeful statului i-a invitat separat la discuţii pe deputaţii din PAS, la ora 11:00 şi pe cei din PPDA, la ora 12:00.



Cel mai probabil, PAS şi PPDA vor merge împreună la discuţiile cu Igor Dodon.



"Noi încă nu am discutat acest subiect, dar cel mai probabil, dacă vom da curs invitaţiei lui Igor Dodon, să vină la Parlament, iar noi vom merge împreună, ambele fracţiuni la această discuţie. Noi avem o poziţie comună, n-are rost să ne pierdem timpul preţios şi să mergem separat", aspus ALEXANDRU SLUSARI vicepreşedinte PPDA .



"Cel mai probabil, vom merge împreună cu colegii de la Platforma "DA" la întrevederea cu preşedintele, în incinta Parlamentului. Altceva nu pot să vă zic, este varianta pe care vom merge, cel mai probabil", a spus SERGIU LITVINENCO, deputat PAS.



Pe de altă parte, democraţii sunt dispuşi să sprijine toate iniţiativele de demitere a executivului