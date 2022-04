Socialiştii vor să organizeze un referendum la care locuitorii Capitalei să decidă soarta terenului fostului Stadion Republican. Consilierii PSRM din CMC susţin că vor înregistra un grup de iniţiativă care să colecteze semnături pentru organizarea plebiscitului. Potrivit socialiştilor, oamenii trebuie să decidă dacă terenul stadionului poate fi vândut sau nu Statelor Unite ale Americii, pentru construcţia unei noi ambasade la Chişinău.



''Oamenii vor putea veni la vot, iar prin vot să decidă ce facem noi cu aceste 5,18 hectare care stau în spatele nostru, din inima Chişinăului'', a declarat Dinari Cojocaru.



Un grup de iniţiativă, format din 20 de persoane, urmează să colecteze semnăturile necesare organizării referendumului.



''Noi am decis să recurgem la procedura de organizare a referendumului prin acumularea a 10 la sută din numărul cetăţenilor cu drept de vot care domiciliază pe teritoriul municipiului Chişinău'', a spus Victor Poliacov.



''A fost o propunere ca aici să fie construit un nou sediu al Filarmonicii Naţionale, aşa cum clădirea precedentă a ars. Este o mândrie naţională şi stadionul, la fel, este o mândrie naţională. A mai fost o propunere de a amenaja un parc'', a menționat Alexandr Odințov.



Conform legii, grupul de iniţiativă trebuie înregistrat de autorităţile administraţiei publice locale. Acesta are la dispoziţie între 30 şi 60 de zile pentru a colecta semnături. Listele de subscripţie se prezintă consiliului local, care le va verifica şi va decide dacă iniţiază ori nu un referendum. Data scrutinului este stabilită de Comisia Electorală Centrală, la propunerea consiliului municipal.



Am încercat să obţinem un comentariu de la Ambasada SUA la Chişinău despre iniţiativa consilierilor socialişti, dar reprezentanţii instituţiei diplomatice ne-au spus că vor reveni, ulterior, cu un răspuns.



Agenția Proprietății Publice a anunţat, recent, că a elaborat proiectul unei hotărâri de Guvern ce prevede aprobarea unui memorandum de înţelegere între Guvernul Statelor Unite ale Americii şi cel al Republicii Moldova. Potrivit documentului, APP va contracta un evaluator certificat, care va determina preţul terenului fostului Stadion Republican, care nu va fi mai mic decât cel de piaţă.

Ulterior, un grup de lucru format din reprezentanţii ministerelor de resort va examina raportul evaluatorului şi va negocia preţul de vânzare cu SUA. Dacă Statele Unite ale Americii vor accepta toate condiţiile, atunci va fi demarată procedura comercială.

Legea prin care terenul fostului Stadion Republican a fost transmis pentru construcţia Ambasadei SUA a fost promulgată în 2018. Doi ani mai târziu, legea a fost abrogată, decizie pentru care au votat deputații PSRM și cei din Platforma "Pentru Moldova", din care făceau parte şi deputaţii ŞOR. Atunci, Ambasada americană a precizat că acest scandal afectează negativ relațiile dintre SUA și ţara noastră. În iulie anul trecut, Curtea Constituţională a declarat neconstituţională legea votată de deputații PSRM și ai Platformei "Pentru Moldova" .