Socialiştii se laudă și zic că au făcut într-un an cât alţii în zece: Faceţi o analiză şi o să vedeţi că în buget au fost mai mulţi bani decât în 2017-2019

Socialiştii se laudă că într-un an de guvernare au făcut cât alţii într-un mandat. Secretarul executiv al PSRM, Vlad Batrâncea, susţine că în 2020 încasările la bugetul de stat de la vamă sau fisc au fost mult mai mari decât pe parcursul ultimilor trei ani. Batrâncea susţine că acest lucru a fost posibil, deoarece au fost eliminate mai multe scheme ilegale, inclusiv cele de contrabandă."Faceţi o analiză şi o să vedeţi că în acest an, în buget au fost mai mulţi bani decât în 2017-2019, în perioada de pace, să zicem aşa. Când nu era nici secetă, nici COVID, acum sunt bani mai mulţi, pentru că avem disciplină financiară, iar banii publici sunt utilizaţi eficient, evident că am eliminat şi schemele.", a declarat VLAD BATRÂNCEA, secretar executiv al PSRM.Vlad Batrâncea a acuzat-o pe liderul PAS, Maia Sandu, că atunci când a fost la guvernare nu a făcut nimic bun pentru cetăţeni, ba mai mult, ar fi blocat iniţiativele sociale ale PSRM-ului."Noi am avut două acorduri de coaliţie şi în ambele puteţi vedea iniţiativele noastre în ceea ce priveşte pensiile sau salariile. Dar ce a propus Maia Sandu pentru cetăţeni? Nimic. Mai mult de atât, după asta doamna Sandu a decis să plece de la guvernare pentru că, probabil, poziţia de prim-ministru o face vulnerabilă în campania pentru prezidenţiale.", a zis VLAD BATRÂNCEA, secretar executiv al PSRM.Până la această oră nu avem o reacţie de la Maia Sandu. Şefa serviciului de presă al Partidului Acţiune şi Solidaritate, Aurica Rusnac-Jardan, ne-a spus că liderul formaţiunii nu comentează deocamdată aceste acuzaţii. L-am sunat şi pe preşedintele Partidului Democrat, Pavel Filip, care a condus Guvernul în perioada menţionată de Vlad Batrâncea însă acesta nu ne-a răspuns la telefon pentru a ne oferi o declaraţie.