Socialiştii condamnă plecarea lui Gaţcan şi îi cer să depună mandatul de deputat

Deputaţii socialişti Vlad Batrîncea şi Corneliu Furculiţă au organizat o conferinţă de presă în care au lansat atacuri dure la adresa lui Ştefan Gaţcan, dar şi la adresa tuturor celor care pleacă dintr-un partid în altul. Aceştia i-au solicitat lui Gaţcan să-și depună mandatul de deputat. Totodată, Batrâncea a menționat că PSRM va insista ca Parlamentul să fie dizolvat şi organizate alegeri parlamentare anticipate.

Reacţia vine după ce Gaţcan a anunţat că părăseşte PSRM şi aderă la PRO MOLDOVA.

„Atunci când am făcut campanie electorală pentru Dvs., am spus că Republica Moldova are nevoie de un medic în Parlament, dar nu de o prostituată politică”, a declarat Vlad Batrâncea.

La rândul său, Corneliu Furculiţă a spus că Ştefan Gaţcan ar fi venit la el acum două săptămâni şi i-a mărturisit că cei de la PRO MOLDOVA i-ar fi propus bani ca să părăsească fracţiunea PSRM.

"Sunt sigur că aţi primit o sumă foarte frumoasă, este sigur. Depuneţi mandatul, iar banii care i-aţi primit, donaţi-i medicilor care luptă cu COVID-19”, a spus Furculiţă.

Cei doi deputaţi au declarat că vor depune o sesizare la Procuratura Generală pe faptul coruperii deputaţilor.

"Declarăm război corupţiei din Parlament. Vom face presiuni asupra organelor ca acele materiale ce le deţin, dosare, să ajungă în instanţă. Şi cei care au corupt, şi cei care au luat mită să răspundă în faţa legii, iar acest Parlament urmează a fi dizolvat”, a declarat Vlad Batrâncea.

"Personal eu voi depune o sesizare la procuratură în care voi menţiona faptul că Gaţcan a recunoscut că i s-a propus o sumă de bani”, a spus Furculiţă.

PUBLIKA.MD aminteşte că Ștefan Gațcan este medic obstetrician-ginecolog. Acesta a ajuns deputat în fracțiunea PSRM după ce a câștigat alegerile parlamentare noi din circumscripția uninominală nr. 38 la 15 martie.

Astfel, coaliția de guvernare rămâne cu doar 49 de mandate, 37 de deputați ai PSRM și 13 deputați ai Partidului Democrat