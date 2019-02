SOCIALIŞTI PRINŞI CU MINCIUNA: Dinari Cojocaru neagă un împrumut de 500 de mii de lei

Candidatul Partidului Socialiștilor în circumscripția nr. 26, din Chișinău, Dinari Cojocaru, a fost prins cu minciuna. Concurentul se face că plouă şi încearcă să ascundă de ochii lumii un credit de jumătate de milion de lei, pe care l-ar fi luat de la o firmă offshore din Bahamas.

Informaţiile despre împrumut au apărut într-o investigaţie făcută de jurnaliştii de la RISE Moldova, iar când candidatul pentru fotoliul de deputat a fost invitat la dezbaterile electorale, moderatorii acestora nu au ezitat să-l întrebe pe Dinari Cojocaru de schemele dubioase în care ar fi fost implicat.

La sfârşitul lunii ianuarie, în cadrul unei dezbateri de la un post privat de televiziune, Cojocaru nu neagă existenţa acestui împrumut şi spune că a cheltuit banii pentru necesitățile familiei.



"Atunci când un stat nu poate permite cetățenilor săi de a-și lua un credit la un procent avantajos, ești impus de a te adresa în altă parte și a căuta alte căi de a supraviețui”.

- Ce ați făcut cu acești bani?

- Am o familie destul de mare. Trebuie să vă spun despre toate cheltuielile mele?", a spus candidatul PSRM în circumscripția nr. 26, Chişinău, Dinari Cojocaru.



Peste o săptămână însă, la o altă dezbatere, Dinari Cojocaru se face mort în păpuşoi şi spune că nu a beneficiat de un astfel de împrumut.



"- Este un dosar deschis împotriva celor care au scris acest articol, de la Rise, ei trebuie să achite și o despăgubire materială și scuze publice. Nu a existat niciun împrumut.

- Colegii dumneavoastră, alţii care au mai primit astfel de împrumut au confirmat pentru Rise Moldova că au împrumutat bani.

– Nu cunosc aşa ceva", a spus candidatul PSRM în circumscripția nr. 26, Chişinău, Dinari Cojocaru.



Iar un alt candidat din partea PSRM a uitat de o promisiune făcută. Este vorba despre Alexandr Odințov, din circumscripția nr. 25 din Chișinău.

El neagă că a promis schimbarea geamurilor de la o grădiniţă din Capitală. În cadrul unei dezbateri electorale, a fost întrebat de contracandidatul său din partea PDM Victor Mîndru de ce nu s-a ţinut de cuvânt. În replică, Odințov a negat aceste promisiuni.



"Să îmi spuneţi în ce grădiniţă şi unde am fi putut aşa ceva promite. Noi nu am promis aşa ceva în grădiniţe", a spus candidatul PSRM în circumscripţia nr. 25, Chişinău, Alexandr Odinţov.



Totuși directoarea grădiniței 156 din Chișinău a prezentat un demers pentru schimbarea geamurilor cerut de consilierii socialiști.



"Când ni s-a propus să scriem demers pentru geamuri, au spus că au o înțelegere cu Asociația Obștească „Inimă de mamă” din Rusia care va face lucrări de reparație în câteva grădinițe şi ne-au ales şi pe noi. Am așteptat mult timp, dar nimeni nu a venit să verifice numărul de geamuri care le-am scris."



Femeia spune că actele au fost completate încă în iulie 2017.