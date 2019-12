ȘOCANT! Vas fantomă, cu cinci cadavre și două cranii, descoperit plutind în apropierea Japoniei (FOTO)

„Cinci cadavre și două cranii” au fost descoprite pe un „vas fantomă” în apropierea Japoniei. Autoritățile au oferit primele informații, anunță a1.ro.

Rămășițele umane au fost descoperite sâmbătă, după ce nava a eșuat pe Insula Sado, aflată la 900 de kilometri de Coreea de Nord, potrivit The Guardian şi The New York Post.

„Cinci dintre cadavre au fost identificate ca fiind bărbaţi, iar celelalte două nu au putut fi identificate”, a declarat un oficial. „Au mai existat cazuri similare dar aceasta este prima dată când descoperim o navă într-un stadiu atât de avansat de degradare”, a mai adăugat oficialul din Paza de Coastă.

Pe corpul navei de lemn erau pictate caractere în limba coreeană. Cadavrele din „vasul fantomă”, rupt în două, nu aveau asupra lor niciun act de identitate.





5 corpses and 2 human heads have been discovered inside a shipwreck on the coast of #Japan's Sado Island, the police said Sat. "Ghost boats", containing nothing but human remains, usually believed to hail from North Korea are commonly found on Japanese shores.

