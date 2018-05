ŞOCANT! Un tată i-a scos ochii fiului său cu o lingură după ce tânărul a vrut să decidă cu cine se căsătorește (VIDEO)

Tânărul de 22 de ani a fost schingiuit după ce și-a anunțat familia că vrea să se căsătorească cu fata cu care avea o relație.

Trebuia să fie cea mai fericită perioadă din viața lui, dar totul s-a transformat într-un coșmar. Pentru că familia nu a fost de acord cu mireasa pe care și-o alesese, Abdul Baqi, 22 de ani, a fost legat de un pat și atacat de tatăl și cei patru frați ai săi, potrivit libertatea.ro.

Incidentul a avut loc sâmbătă, în provincia Balochistan, Pakistan. Abdul și-a exprimat dorința de a o lua de soție pe femeia cu care avea o relație. Tânărul a cerut părinților săi să înainteze o propunere de logodnă către familia fetei.

Dar tatăl lui Abdul, Dost Muhammmad, și cei patru frați ai săi, nu au primit vestea cu bucurie. Aceștia au închis-o pe mama tânărului în altă cameră pentru a nu putea interveni să-și salveze fiul, iar apoi l-au legat pe Abdul de un pat și i-au scos ochii.

Tânărul care este în prezent internat la Centrul Medical Jinnah Post Graduate din Karachi a povestit cele întâmplate:

"Am cerut permisiunea tatălui și fraților mei să mă însor cu fata cu care am o relație. Tatăl meu a fost de acord în prima faza. Dar, trei ore mai târziu am fost dus de tatăl și frații mei într-o cameră. Acolo m-au legat de pat și au început să îmi scoată ochii. Am țipat la ei, întrebându-i ce fac. Dar nu mi-au ascultat rugămințile", a spus Abdul.

"Tatăl meu a folosit mânerul unei linguri pentru a-mi scoate primul ochi. Mi-am văzut ochiul atârnând. A folosit cuțitul pentru a tăia venele. După ce mi-au scos primul ochi, i-am implorat să mă lase în pace. Dar nu m-au ascultat și mi-au scos și celălalt ochi. După ce au terminat, i-am implorat să mă omoare, dar nu au făcut asta, spunându-mi că vor să fiu un exemplu pentru ceilalți băieți din sat", a mai povestit Abdul.

Abdul Baqi a fost dus la spital de ceilalți frați ai săi și au informat vecinii despre incident. Medicii au confirmat că tânărul nu va mai vedea niciodată.

Autoritățile au început o investigație în acest caz. Tatăl și doi frați au fost arestați, iar poliția este în căutarea celorlalți doi frați care au fugit.

Avertizăm că imaginile din videoclipul de mai jos pot avea un puternic impact emoțional.