Șocant! Un producător de muzică bătut de poliţie provoacă scandal politic în Franţa (VIDEO)

Noile violenţe poliţieneşti, atestate de documentul video pus online de site-ul Loopsider, survin în plină polemică privind proiectul de lege zis al «securităţii globale» care prevede în articolul 24 interdicţia de a filma şi difuza imagini cu poliţia în acţiune.

Intervenţia poliţiştilor, sâmbăta trecută, contra producătorului de muzică Michel Zecler sunt de o rară violenţă. De-a lungul unor lungi minute din secvenţa video captată de camera de supraveghere din interiorul studioului de înregistrate, putem vedea cum trei poliţişti îl snopesc în bătaie pe producător. O ploaie de lovituri - pumni şi genunchi în gură, picioare în burtă, bulane peste cap – nimic nu l-a cruţat pe Michel. Venit să depună plângere la Inspecţia generală a poliţiei naţionale – «poliţia poliţiei» - bărbatul de culoare, afirmă că cei trei poliţişti l-au şi insultat rasist spunându-i de mai multe ori «negru împuţit».

De cum au fost făcute publice pe mediile de informare online, Gérald Darmanin, ministrul francez de interne, i-a cerut prefectului capitalei, Didier Lallement, să-i suspende pe cei trei poliţişti – toţi de la comisariatul arondismentului 17 al Parisului - dar şi pe un al patrulea, venit mai târziu în ajutorul colegilor săi şi care este bănuit că a aruncat o grenadă lacrimogenă în interiorul studioului muzical în care avea loc violenta interpelare. De partea sa, procurorul Parisului, Rémy Heitz, a cerut anchetei poliţieneşti să lămurească cât mai repede acest caz descris drept «extrem de important».

Potrivit procesului verbal la care a avut acces agenţia France Presse, poliţiştii spun că au intervenit pentru că Michel nu purta masca de protecţie pe faţă când se afla pe stradă. «In momentul în care încercam să-l interpelăm, el ne-a tras cu forţa în interiorul casei (al studioului de înregistrare, aflat la parterul imobilului» au mai afirmat poliţiştii care contau să-l pună sub urmărire pe Michel pentru «violenţe comise contra poliţiei.»

Imaginile filmate de camere de supraveghere din studio demonstrează însă că poliţiştii au minţit, imaginile arată un cu totul alt scenariu decât cel evocat de poliţişti. Se vede clar cum cei trei îl împing înăuntrul casei pe Michel Zecler după care încep să-l snopească în bătaie, la adăpostul privirilor, credeau ei. Potrivit mărturiilor poliştiştilor, ei spun că Michel i-ar fi lovit ori imaginile îl arată producător cum încearcă într-o primă instanţă să se opună interpelării iar după aceea nu face decât să-şi apere faţa şi capul fără să lovească însă înapoi oamenii de ordine. Poliţişti care chiar încearcă să-l sugrume pe respectivul.

Scena bătăii durează cu totul 5 minute. Intr-o a doua etapă, nişte tineri aflaţi în subsolul studioului apar în sala de sus obligându-i pe poliţişti să se replieze în stradă. In fine, în încercarea lor de a reintra în studio, forţele de ordine venite în ajutor – şi filmate din afară de trecători şi vecini – aruncă în studioul de muzică o grenadă lacrimogenă, gest ilegal care va duce deci la suspendarea celui de-al 4-lea poliţist.

Care au fost reacţiile superiorilor poliţiştilor şi ale autorităţilor?

In urma acestor violenţe, Gérald Darmanin a estimat şi el că «imaginile sunt extrem de şocante. Dacă justiţia ajunge la concluzia că a fost o greşeală – şi nu cred că există multe dubii – atunci aceşti poliţişti au pătat uniforma Republicii şi trebuie daţi afară definitiv» a spus el joi seara la televiziune anunţând totodată suspendarea imediată a celor patru poliţişti. In aşteptarea verdictului justiţiei, ministrul de Interne va fi însă el însuşi audiat luni de Comisia de Legi din Parlament.

Colegul lui de la Justiţie, Eric Dupond-Moretti, s-a declarat «scandalizat de imagini» dar a cerut să nu se facă amalgame. «Aşa cum există avocaţi sau brutari rasişti, există şi poliţişti rasişti dar a spune că toată poliţia este rasistă nu e adevărat» a estimat el cerând deci să nu se generalizeze la ansamblul poliţiei gesturile reprobabile ale unora.

Surse neoficiale spun că însuşi preşedintele Emmanuel Macron s-ar fi declarat «extrem de şocat» de aceste imagini. Imagini care au provocat un val de reacţii indignate ale clasei politice, inclusiv din partea majorităţii parlamentare. Astfel, Christophe Castaner, patronul deputaţilor LREM dar şi fost ministru de interne, cere «toleranţă zero contra rasismului şi a violenţei. Cele două nu îşi au locul în Republică» a declarat respectivul. De partea sa, stângistul Jean-Luc Mélenchon e de părere că «pe imaginile video nu se văd poliţişti ci nişte miliţii barbare scăpate de sub control». Anne Hidalgo, primăriţa socialistă a Parisului, spune că a fost «profund şocată de acest act intolerabil.» In fine, socialiştii şi ecologiştii francezi au profitat de noua polemică pentru a cere retragerea proiectului de lege privind interdicţia de a difuza imagini cu poliţia în acţiune. E adevărat, că fără imaginile difuzate acum pe toate reţelele de socializare, producătorul Michel ar fi fost el inculpat azi pentru «violenţe comise contra forţelor de ordine». Malik Salemkour, preşedintele Ligii Drepturilor omului, descrie «imagini revoltătoare şi comportamente inacceptabile, dovadă că treburile trebuie calmate. Nu trebuie să se înţeleagă că poliţiştii pot acţiona într-o totală impunitate. Totodată trebuie calmate şi relaţiile dintre populaţie şi poliţie. Cred de asemenea că ministrul de interne trebuie să tragă consecinţele acestei situaţii. In alte ţări, poate chiar şi-ar fi părăsit postul» spune Malik Salemkour.

Unanimitatea care există de obicei în sânul instituţiei poliţieneşti, s-a fisurat şi ea. Imaginile publicate, au fost vizionate şi de confraţii celor puşi în cauză. «E o ruşine. E inadmisibil. Aştia nu sunt poliţişti, sunt nişte nebuni» sunt comentariile unor gradaţi din poliţie, citaţi de Le Monde. Patronul principalului sindicat al poliţiştilor a reacţionat şi el estimând că «aceste imagini nu aduc servicii instituţiei».

In mod excepţional, sportivi de clasă internaţională, de obicei discreţi, timizi în dezbaterile publice, au luat şi ei poziţie de această dată, urmând astfel exemplul colegilor americani care déjà de o vreme se poziţionează pe diverse subiecte de societate. Astfel, Antoine Griezman, atacant-vedetă al naţionalei franceze de fotbal, a postat o imagini pe Twitter cu faţa tumefiată a lui Michel sub titlul «Mă doare Franţa mea». Kylian Mbappé, starul clubului PSG a descris şi el «imagini insuportabile şi violenţe inadmisibile». In fine, şi jucătorul de baschet Rudy Gobert s-a declarat «scandalizat».