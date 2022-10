ȘOCANT. Un copil de 9 ani a fost mușcat de un șobolan în plină zi în curtea unui bloc din sectorul Ciocana

Incident șocant în curtea unui bloc de pe strada Mircea cel Batrân din Capitală. Un copil de 9 ani a fost mușcat de un șobolan în plină zi. Băiatul a fost transportat la spital unde i-a fost prescris un tratament complex pentru două săptămâni. În timp ce Primăria Capitalei dă asigurări că lucrările de deratizare sunt efectuate cu regularitate, Pretura sectorului Ciocana a refuzat să ne spună când au fost făcute acestea ultima dată.

Mama copilului muşcat de şobolan în curtea unui bloc de locuit a povestit despre acest caz pe rețelele de socializare.

„Am venit acasă de la serviciu, copilul era plin de sânge, l-am întrebat: "Ce s-a întâmplat?" A spus că se juca cu un băiat al vecinilor. Copiii au văzut pentru prima dată un șobolan, au vrut să-l mângâie, iar rozătoarea l-a mușcat de mână. Am chemat ambulanța, am fost trimiși la Spitalul Clinic Municipal de Copii „Valentin Ignatenco”, am fost trataţi și ni s-a spus a doua zi să căutăm un rabiolog ca să nu fie rabie sau altceva."





Mama băiatului spune că a văzut de mai multe ori rozătoare în preajma casei şi a depus plângeri la Pretura de sector, doar că fără niciun rezultat.



„Nu este normal ca șobolanii să se plimbe liber prin curţi. Nu se face deratizare, nimeni nu se uită la ei. Aceştia pot transmite orice infecții și copiilor și animalelor de companie."



Medicul epidemiolog al Agenţiei Naționale pentru Sănătate Publică, Ludmila Lungu, ne-a spus că situațiile în care șobolanii mușcă oamenii sunt extrem de rare. Acesta este primul incident de acest gen din ultimii câțiva ani.



„De obicei simptomele apar in 2-10 zile de la expunere de la animal infectat. Poate să apară frisoane alternate cu febra, dureri de spate, articulare, dureri de cap, dureri musculare, dar în primele 2-4 zile pot să apară și niște erupții cutanate pe mâini și picioare în locul mușcaăturii”.



Reprezentanţii Direcţiei Generale Locativ-Comunale și Amenajare ne-au spus că instituţia efectuează cu regularitate lucrări de deratizare.



„Noi deratizarea o facem anual, daca s-a intamplat astfel de cazuri care cumva s-a intamplat. In orce caz oamenii pot sa adresaza la directia comunal-locativa pentru a preste servicii de deratizare in blocuri de locuinte in special la subsoluri si in spatii comune”, a relatat Vasile Efros, șef Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare.



Reprezentanţii Preturei sectorului Ciocana nu ne-au putut spune, când au fost dezinfectate ultima dată subsolurile caselor în apropierea cărora au fost văzute rozătoarele. Pretorul Sinilga Şkolinik era ocupată, iar secretarul care ne-a vorbit a refuzat să răspundă la întrebări fără o cerere trimisă în prealabil.



Deocamdată nu am primit un răspuns de la Pretură. Experții recomandă în astfel de situații să fie solicitat imediat ajutorul unui medic.