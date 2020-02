ŞOCANT! O mamă și-a găsit fetița de 15 ani, pe care o declarase dispărută, pe un site pentru adulţi

Un caz șocat a ieșit la iveală. O mamă și-a găsit fetița de 15 ani, pe care o declarase dispărută, după ce a fost înștiințată că fata a apărut în mai multe clipuri pe site-ul PornHub, scrie cancan.ro.

O activistă pentru drepturile femeilor cere închiderea PornHub din cauza clipurilor cu minori traficați și violați, care apar pe site. Laila Mickelwait este directoarea unei organizaţii din Statele Unite ale Americii care luptă pentru abolirea prostituţiei. După mai multe luni de cercetare, în care a descoperit lucruri terifiante, femeia cere închiderea celui mai mare site pentru adulți. Ea a sesizat că pe platforma online au apărut clipuri cu copii traficaţi sau violaţi.

Un astfel de caz este cel al unei fetițe care fusese declarată dispărută de mai bine de un an. Conform Mediafax.ro, tânăra a fost găsită de mama ei după ce mai multe persoane au semnalat că au văzut-o în videoclip-urile de pe site. Fata a apărut în peste 58 de clipuri pe PornHub, alături de cel care o răpise și o viola. Bărbatul a fost identificat și reținut de autorități.

Traficul de pe site-ul PornHub crește considerabil de la an, la an. În anul 2019 platforma a înregistrat 42 de miliarde de vizite, cu 8,5 miliarde mai multe decât în 2018. PronHub înregistrază 115 milioane de vizite zilnic şi 1.200 de căutări pe secundă.

"Pornhub generează milioane de dolari din reclame şi de la membrii cotizanţi. Site-ul are 42 de miliarde de vizite pe an şi postează 6 milioane de video pe an. Totuşi, nu are niciun filtru prin care să determine vârsta persoanelor care apar în clipurile de pe site sau dacă acestea şi-au dat acordul ca respectivele imagini să apară pe site", a declarat Mickelwait pentru Washington Examiner.