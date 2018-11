ȘOCANT! Copii abuzați verbal și fizic, la o grădiniță din Capitală. O mamă a făcut public înregistrările (AUDIO)

Mihaela Maidan este mama unei fetițe pe care a înscris-o la grădinița nr. 185 din sectorul Buiucani al capitalei. Iar noaptea trecută mămica a publicat 2 înregistrări audio care ne fac părul măciucă. Copiii sunt abuzați fizic și verbal de către angajatele din grupa în care merge și fetița Mihaelei. Mai jos publicăm ceea ce a scris mama, care se adresează la poliție, la autorități și la organizațiile internaționale.

Sunt mămică și ca oricare părinte îmi cunosc perfect copilul și îl simt mai bine ca oricine. Copilul meu a început să frecventeze Grădinița nr. 185 din sectorul Buiucani grupa „Soarele” și cu asta se începe coșmarul nostru ... Prima săptămâna, mai exact primele 3-4 zile, copilul meu mergea cu cea mai mare dorința și plăcere la grădiniță, pentru că asta am învățat-o, că acolo e bine, că la grădiniță sunt mulți copii și acolo vă jucați și faceți multe activități interesante.

Ei bine... în ciuda așteptărilor mele și ale fetiței mele m-am „TREZIT” că îmi duceam zilnic copilul într-un loc unde copiii sunt numiți, jigniți, speriați și chiar loviți, și asta se petrece în zilele noastre... Copilul meu a început să tremure, să aibă frică atunci când aude de grădiniță, scrie odoras.md.

Întrebarea mea este următoarea „UNDE ESTE SIGURANȚA COPILULUI MEU???? De ce în așa loc unde merg sute de copii nu se fac controale ? ÎN GRIJA CUI STĂ COPILUL MEU????”. Din păcate asemenea abateri se întâmplă tot mai des.

Sunt foarte înțelegătoare când autoritățile spun că au lipsă de cadre didactice și personal auxiliar, însă aceasta nu permite nimănui să terorizeze în așa mod copiii la o vârstă atât de fragedă, pentru că anume de aici începe o integrare în societate a fiecărei persoane. Iar în așa mod unde ajungem???

Grădinița 185, str. Alba-Iulia 202/3,Buiucani, Chișinău, grupa „Soarele”. Vârsta copiilor 3 ani. Comportamentul față de copii a dădacei (abuz atât fizic, cât și verbal zilnic).



1 înregistrare:

- în primele 30 de secunde unul din copii repetă de 5-6 ori că are necesitatea să meargă la WC, ca răspuns de la lucrătorul grădiniței primește „du-te dacă vrei, ce vrei de la mine?”(reamintesc vârsta copiilor este de 3 ani. Vârstă la care copiii încă nu sunt de sine stătători).

- 00:35- 02:00:

voce 1 (lucrător de grădiniță): Așa ne-am așezat pe scăunele toți! Cască gura, unde-i scaunul tău? Stai că vin eu la tine, tu de dimineață o cauți... repede pe scăunel, unde-i locul tău? Și dacă nu ești cuminte (se aude o lovitură) așa o câștigi azi! Tu deam pe mine m-ai săturat, tu ești obraznic! Aicea stai! De te miști de aicea o primești! Uite la dânsul cât îi de obraznic?!

Voce 2 (copil plânge) Unde-i mama?

Voce 1: Gura închisă, că am și eu familie! Închide gura! A să vă dau eu vouă alintăturilor!

În continuare auzim iarăși tonalități foarte ridicate adresate copiilor care plâng și suspină de frică.

03:09 Voce 1: Și Artiom (se aude lovitura) cuminte trebuie să șadă, și Artiom!

03:29 Voce 1: Iau la dubina aista... ce s-o întâmplat?

03:50 Voce 1: Și te neri dacă (cuvânt licențios) ista s-o suit calare peste dânsu, Bolnavu...

04:15 Voce 1: Adă cana la bucătărie mai repede, mai repede debilo adă la mine, că dacă vin la tine te înec!

05:40 Voce 1: Și-i cu încălțămintea asta a ta? O lăsat numa șnurocul, Capra! De la Ungheni, vină încoași, vâră piciorul!

Înregistrarea nr 2 : lucrătorii grădiniței discută despre părinții copiilor ce frecventează grădinița 185 (discuția are loc față de copii):

00:24 Voce 1 (dădaca): Niște râsuri și cozi de câine!

00:37 Voce 1: a să vreie să se așeze să mănânce ghini, nu - șezi în măta acolo pe scaun!

01:10 Voce 1: toți neîmpliniții și toți proștii și toți debilii pe aișea, îi fac la subotnic, drept cum o spus Nicu, că pute din urma ei, dar ea încă mai caută...

01:35 Voce 1: ee iautite, mănâncă câcatul din nas și e îi... niș să nu o văd să se apropie, a vre să mănânce ghine, nu - șezi acolo...

02:29 Voce 1: șo înflat botu că nu poate (expresie licențioasă) și e vine să mă comande pe mine aișea, mai ghine țai educa copilul ista, da nu ai îmbla cu botu înflat...

Voce 2 ( educatoare) : Sava cu pretenții, dedu cu pretenții, Delia cu pretenții..

Voce 1: care Sava fa?

Voce 2: Gabriel, așela înalt!

Voce 1: eii, niște râsuri și cozi de câini

03:37 un copil începe a plânge

Voce 1: Măi, îți închid gura! Închide gura am zis! Dacă te mârnâi ai să zbori cu racheta! Nesimțiților!

04:30 Voce 1: Iaca animala asta care vine amu, tot așa zice că Sveta ni bate copiii...