ŞOCANT! Bărbatul care și-a injectat singur un tratament anti-herpes a murit

Aaron Traywick, CEO-ul firmei Ascendence Biomedical, a fost găsit mort pe 29 aprilie, într-o cameră de spa din Washington, conform declarațiilor făcute de Metropolitan Police Department of the District of Columbia pentru Live Science, scrie digi24.ro.

Bărbatul a fost găsit într-o cadă de suprimare a simțurilor. Aceste căzi sunt acoperite, umplute cu apă sărată de temperatura corpului și folosite pentru a răpi simțurile persoanelor care se scaldă în ele.

Poliția investighează cauza morții bărbatului, iar momentan spun că nu există vreo bănuială că Traywick ar fi fost ucis.

La începutul anului 2018, Traywick și-a injectat singur un tratament anti-herpes făcut acasă, în fața unei audiențe live. După ce și-a administrat doza de medicament, a spus că se simte excelent. Bărbatul a folosit un tratament experimental anti-herpes care nu a trecut prin vreun test clinic. Tratamentul a fost creat de Andreas Stuermer, un iubitor al științei. Întreaga situație a stârnit controverse, din moment ce nu exista vreo aprobare etică pentru experiment.

Acești biohackeri sunt transhumaniști, adică persoane care vor să depășească limitele corpului uman. Ei sunt convinși că orice om ar trebui să aibă libertatea de a contribui la avansul științei fără a fi opriți de legi și instituții.