Șocant! A bătut un copil și l-a obligat să bea urină. Ce riscă agresorul

Un bărbat din Iași, România a fost condamnat la 4 ani și 8 luni de închisoare, după ce a bătut un copil și l-a obligat să bea urină. Bărbatul are de plătit și o amendă pentru daune morale, iar timp de cinci ani nu are voie să se apropie la mai puțin de 200 de metri de victima sa, transmite digi24.ro.

Bărbatul a fost anchetat și trimis în judecată după ce, pe Facebook, au apărut imagini în care se vede cum un tânăr este bătut cu pumnii și picioarele și este obligat să bea urină.

Agresorul a fost condamnat de către magistrații Judecătoriei Iași, ca primă instanță, la 4 ani și 8 luni de închisoare pentru loviri și alte violențe și lipsire de libertate.

Incidentul a avut loc în luna octombrie 2018, când agresorul a intrat într-o sală de jocuri din Iași și l-a determinat pe tânăr să meargă cu el acasă.

„Persoana vătămată a precizat expres că a acceptat să îl însoțească pe inculpat, pentru că s-a temut că, dacă se va opune, inculpatul îl va bate mai tare”, se arată în motivarea instanței.

Potrivit sursei citate, tânărul a fost lovit în repetate rânduri.

„Inculpatul, în data de 24.10.2018, în jurul orei 23.00, a lipsit-o de libertate în mod ilegal pe persoana vătămată (…), în apartamentul situat în municipiul Iași, (…) unde, împreună cu minora (…), a lovit-o puternic pe persoana vătămată cu piciorul și pumnul în zona feței, precum și cu palmele peste față și peste cap, obligând-o totodată pe aceasta, prin amenințări, să bea dintr-un pahar urina minorei (…)”, se arată în motivarea instanței.

Incidentul a fost filmat și publicat pe Facebook.

Victima a declarat în fața instanței prin ce a trecut după ce a reușit să iasă din acel apartament.

„M-am simțit foarte jignit, nu mai știam de viața mea când mi-au dat drumul și am plecat de acolo, eram conștient că filmarea o să ajungă pe Facebook pentru că eu am văzut că o colegă de-a lui fiică-sa filma în timp ce mie mi-au dat să beau urină (...) o săptămână nu am mai știu de mine, mulți prieteni nu mai stăteau cu mine, chiar și maică-mea când a aflat, nu mai știa ce să facă. A suferit și mama mea”, a explicat acesta.

În ceea ce privește conținutul cănii, cele două tinere care erau în apartament în momentul agresiunii, care au depus și mărturie în dosar, au declarat că lichidul era ceai de ceapă și nu urină.

Agresorul a recunoscut faptul că l-a lovit în repetate rânduri pe băiat, însă nu și că l-ar fi ținut cu forța în casă.

„(...) pretinzând că victima a dorit să rămână în locuința inculpatului, din moment ce nu a încercat să fugă sau nu a solicitat să fie eliberată, deși, este evident, din toate probele administrate, inclusiv din înregistrarea video, că victima nu ar fi avut cum să fugă și nici nu se afla într-o poziție care să îi permită măcar să solicite să fie eliberată”, se arată în motivare.