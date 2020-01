ȘOCANT! A ajuns la urgență, după ce soția i-a înfipt în organul genital un șurub uriaș. Salvatorii, nevoiți să folosească fierăstrăul (FOTO)

Un bărbat din Ucraina a ajuns la urgență, după ce soția sa i-a înfipt un șurub uriaș în organul genital pentru a-l pedepsi pentru infidelitatea sa, scrie b1.ro.

Victima de 40 de ani s-a trezit cu o durere cumplită dimineața și nu mică i-a fost mirarea când și-a văzut organul "strangulat" și umflat.

A încercat singur să scape de șurub, dar a eșuat înainte de a apela la o ambulanță și a fost internat în orașul Zaporizhia, din sudul țării, scrie Daily Mail.

După ce l-au examinat pe bărbat, medicii au chemat un echipaj de salvatori "Kobra", deoarece nu aveau instrumentele necesare pentru a îndepărta șurubul.

Salvatorii au fost nevoiți să folosească un fierăstrău circular pentru a tăia șurubul în două.

Operația a fost îngreunată, deoarece instrumentul folosit la tăiere continua să producă scântei.

Șurubul metalic s-a încălzit, de asemenea, ca urmare a frecării, ceea ce a făcut ca salvatorii să folosească apa rece pentru răcire.

Oleksandr Brienko, comandantul echipei de salvare, a declarat presei locale: "Am primit un apel de la medicii care au cerut să scoată piulița. Am folosit echipamente speciale pentru a face treaba. Bărbatul zăcea pe masa de operație chirurgicală sub anestezie în timp ce tăiam obiectul".



Eduard Nekhoroshev, de asemenea, de la serviciul local de salvare a adăugat: "De multe ori ne confruntăm cu incidente similare și suntem destul de antrenați în a scoate inelele, cătușele și alte obiecte de pe corpurile oamenilor".