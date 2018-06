ŞOC PENTRU SUPORTERII GERMANI. Fanii nemților au plâns la finalul partidei

Dezamăgire şi supărare în rândul suporterilor germani! Fanii sunt socaţi de eliminarea echipei naţionale de la Cupa Mondială de fotbal din Rusia.

Nemţii au pierdut cu 0-2 partida cu selecţionata Coreei de Sud şi s-au clasat pe ultimul loc în grupa F.

Mii de persoane au urmărit partida pe un ecran gigant instalat pe lângă Poarta Brandenburg, unul dintre cele mai cunoscute monumente istorice.



"Ideea este că naţionala noastră a devenit campioana mondială în 2014. Acum jucătorii nu au vrut să-și apere titlul și se așteptau să câștige lejer Cupa Mondială. Nu am văzut dorinţa din partea lor."



"După golul marcat de Toni Kroos din lovitură liberă în meciul cu Suedia, am crezut că această echipă are putere şi spirit. Din păcate a ieşit cu totul altceva."



Chiar dacă reprezentativa Coreei de Sud nu s-a calificat în optimile de finală, suporterii au sărbătorit victoria în faţa nemţilor.



Deşi naționala Mexicului a fost învinsă de Suedia cu scorul de 3-0 în ultima etapă a Grupei F la Campionatul Mondial, suporterii mexicani au sărbatorit împreună cu fanii suedezi calificarea în faza eliminatorie a competiţiei.