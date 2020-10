ŞOC ÎN SATUL FETEI ÎNJUNGHIATE: Tatăl minorei omorâte nu și-a recunoscut fiica la morgă

Şoc în satul natal al fetei ucise zilele trecute de iubitul ei. Tatăl minorei ne-a povestit printre lacrimi că nici acum nu îi vine să creadă că fata lui nu mai este.



Poliţia l-a anunţat despre tragedie la o zi după ce fiica mai mare i-a spus că sora ei dispăruse. La morgă a recunoscut-o după o arsură pe piele pe care o avea din copilărie.



ION BUDECI, tatăl minorei ucise:"Şi-am fost la morgă. Şi-am văzut-o. Dar n-am cunoscut-o. Ea la piciorul stâng a fost de micuţă opărită şi avea o pată după arsura ceea."



Ion Budeci e despărţit de soţie, care a plecat la muncă în Italia. Mai au doi copii împreună. Fiica ucisă învăţa la colegiu să devină croitoreasă. Recent, venise cu iubitul ei în vizită.



ION BUDECI, tatăl minorei ucise:"Băiat normal. Ei de un an de zile prieteneau. Eu nu m-am gândit aşa... O iubea tare. Tare o iubea. Numai după dânsa umbla, cu flori şi cu cadouri, şi cu toate celea. Trebuie judecat în numele legii. Legea socoate... Cum şi-a bătut el joc. Cine ştie câte ceasuri s-a chinuit fata, până şi-a dat sufletul dintr-însa. S-o laşi tăiată, s-o încui şi să fugi."



Nimeni nu ar fi bănuit că relaţia frumoasă a celor doi s-ar fi putut termina cu o tragedie.



DOINA CUCERENCO, mătuşa minorei ucise:"Nu mi-a părut aşa un băiat rău, să facă lucrul ăsta. Dar am înţeles cum a fost asta: ea a văzut o scrisoare în telefon de la altă prietenă la dânsul."



"Nu ne-am aşteptat la aşa ceva. Doamne fereşte. Nu pot să-mi vin în fire."



"Ieri când a auzit şcoala de cazul acesta, plângeau toţi în toate părţile. Şi învăţătorii, şi elevii, toţi."



"Nici nu am cuvinte să spun. Iată mama lor s-a pornit ieri din Italia."



Potrivit procurorului Marcel Şaban, fata de 16 ani a murit după ce a fost înjunghiată vineri, cu o singură lovitură de cuţit. Corpul neînsuflețit al fetei a zăcut câteva zile în apartamentul unde băiatul stătea cu chirie în cartierul Telecentru din Capitală.

Poliţiştii au descoperit urme de sânge peste tot, chiar şi pe pereţii din holul blocului. La audieri, suspectul, care are 18 ani, a recunoscut că a înjunghiat-o după ce s-au certat din cauza geloziei. El a scris un bilet de adio şi susţine că ar fi vrut să se sinucidă, dar a renunţat la idee. Tânărul e arestat pentru 30 de zile. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă să-şi petreacă tot restul vieţii după gratii.