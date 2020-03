Şoc în fotbalul moldovenesc: Echipa de seniori a clubului de fotbal Zimbru nu va mai exista

Şoc adevărat în fotbalul moldovenesc. Conducerea clubului Zimbru a anunţat retragerea echipei de seniori din noua ediţie a Diviziei Naţionale de fotbal. Mai mult, în sezonul ce urmează "galben-verzii" nu vor participa în nici o competiţie.Acest anunţ a fost făcut de conducerea clubului într-o conferinţă de presă desfăşurată în incinta grupării de pe strada Butucului. Directorul general Sevastian Botnari a informat că datoriile Zimbrului sunt de 6 milioane de lei, aproximativ 300 de mii de euro, iar patronul Nicolae Ciornîi nu mai doreşte să finanţeze."70 la sută din bugetul alocat unui club de fotbal este repartizat în mare parte către prima echipă. Respectiv, aceste finanţe nu ne permit în oarecare măsură să fie redistribuite sau încasate din altă parte. Am ajuns la concluzia că cel mai corect ar fi - pentru continuarea activităţilor fotbalistice în cadrul clubului de fotbal - retragerea primei echipe", a spus directorul general Zimbru Chişinău, Sevastian Botnari.Este de remarcat faptul că, la mijlocul lunii decembrie a fost anunţată venirea la clubul Zimbru a unor investitori italieni, care urmau să conducă echipa de seniori şi ar fi promis să investească doar pe durata acestui an 2 milioane 500 de mii de euro.Până la urmă, cele două părţi nu s-au înţeles şi gruparea din strada Butucului a rămas fără finanţare."Trebuiau dumnealor să vină cu finanţare şi să o prezinte şi clubul de fotbal urma să închidă datoriile care sunt. Ulterior dumnealor au spus că sunt gata să închidă datoria cu o singură condiţie - cedaţi tot, inclusiv Academia. La care s-a spus: "Ok, noi cedăm tot, inclusiv Academia, dar aduceţi finanţarea!" Joia trecută dumnealor au spus că gata, nu mai finanţează", a spus directorul general Zimbru Chişinău, Sevastian Botnari.Totuşi, în gestiunea lui Nicolae Ciornîi va rămâne Academia clubului, adică grupele de copii şi juniori."Domnul Ciornîi se va implica cu o mică sumă în privinţa finanţării", a spus directorul general Zimbru Chişinău, Sevastian Botnari.Zimbru este cel mai titrat club din capitala Republicii Moldova. De-a lungul anilor, "galben-verzii" au devenit de 8 ori campioni naţionali, au cucerit de 6 ori Cupa şi o dată Supercupă. Este singură echipă, ce a participat la toate ediţiile a Diviziei Naţionale din 1992 încoace.