ŞOC în fotbalul englez. FC Bury nu mai există. Suporterii, devastaţi

foto: publika

FC Bury, unul dintre cele mai vechi cluburi de fotbal din Anglia, nu mai există. Liga Engleză de Fotbal a exclus clubul din cea de-a treia divizie valorică, după ce acesta nu a respectat nici al doilea termen acordat pentru a fi preluat de către o companie ce trebuia să-l finanţeze.



Suporterii lui FC Bury, club fondat în anul 1885, adică acum 134 de ani, au fost şocaţi de vestea primită:



"Mă simt devastat. E oribil. Nu am dormit noaptea trecută. Este ireal ceea ce ni se întâmplă. "



"Am susţinut acest club de mulţi ani, cred că de circa vreo 15... Este casa mea! Dacă e să las emoţiile deoparte - ceea ce încerc să și fac - nu mai ştiu cu ce mă voi ocupa în zilele de sâmbătă. Pentru mine nu există o altă variantă decât să privesc meciurile clubului meu iubit, FC Bury. Este ceea cu ce m-am deprins încă din copilărie".



"A fost o parte a vieţii noastre, a comunităţii, de mai mult de 130 de ani. Eu am urmărit de 38 de ani meciurile clubului, care acum mi-a fost luat. Nu pot înţelege asta".



Este pe cale de dispariţie și un alt club de fotbal de mare tradiție din Anglia, Bolton Wanderers. Liga Engleză de Fotbal i-a oferit încă 14 zile pentru a-și găsi finanţare. Ca şi FC Bury, Bolton Wanderers joacă în a treia divizie.