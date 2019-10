SOARTĂ TRAGICĂ SAU EROARE MEDICALĂ? Detalii noi despre tânără mamă din Ungheni, care a murit după ce a născut gemeni

O comisie de anchetă a ministerului Sănătăţii a mers astăzi la Ungheni pentru a investiga cazul femeii, care a murit la scurt timp după ce a născut gemeni. Între timp, medicul care a asistat la naştere, activează, şi spune ferm că nu ar fi comis erori. Rudele victimei continuă să acuze medicii de moartea femeii.

Soţul, mama şi soacra tinerei decedate a refuzat să vorbească în faţa camerei de filmat. Rudele, însă abia îşi stăpânesc lacrimile de durere. Femeia decedată abia de şi-a văzut băiatul şi fata noi-născuţi, iar acasă a mai rămas o fetiţă de patru ani şi jumătate.



"Mii nepoată.. ne-am distrus..noi că suntem mai străini, dar mamele nici nu le mai punem la număr, 25 de ani floarea vieţii..au rămas doi copilaşi", a spus VICTORIA CORNELEAC, mătuşa femeii decedate.



"Ei se împăcat tare bine, familie tare bune, păcat, păcat, doamne păcat, un şoc pentru satul întreg am rămas", a spus ZINAIDA BEŞLIU, vecină a femeii decedate.



" Eee ce jale a fost aici, doamne fereşte ce jale, 3 copilaşi nevinoveţi, cine aici a rămas vinovat, dacă 3 au rămas nu unu, cred că nu o mai existat aşa jale pe pământ. S-a dus ea pe piciorele ei, femeie sănătoasă şi acolo să moară după naştere", a spus NINA JITĂREANU, vecină a femeii decedate.



O comisie de anchetă a Ministerului Sănătăţii investighează dacă doctorii din Ungheni ar fi putut interveni altfel, pentru a salva pacienta. Rezultatele finale vor fi gata în cel mult 10 zile, spun esponsabilii. Rudele tinerei continuă să acuze medicii că nu ar fi întreprins măsurile necesare pentru a salva.



"Târziu au dus-o la Chişinău, pentru ce au ţinut-o în reanimare 2 sau chiar 3 zile, trebuia dusă deodată, au văzut care este treaba, ştie că poate aici nu au aparătură bună. La noi acum aşa-i, cu cât ai scos bani mai mulţi cu atât se uită. Bani au avut şi băieţii aceştia, au fost pregătiţi, dar ,dacă aşa s-a întâmplat", a spus CHIRIL CORNELEAC, unchiul femeii decedate.



Între timp, medicul care a asistat femeia la naştere activează şi spune că a făcut tot ce a putut pentru a o salva.



" Toţi parametri, toate analizele erau în limete normei, nu am avut temei absolut ca să fie ceva să suspectăm, unica ce era, tensiune arterială, dar cu asta am luptat cu tot ce am avut în dotare. Eu nu simt că am făcut greşeli, deloc, dar mă gindesc la copilaşii care au rămas. Nici eu nu sunt Dumnezeu şi mai mult decât pot, tot nu pot", a spus OCHINCIUC ARCADIE, medic care a asitat la naşterea pacientei.

Amintim că în data 18 octombrie, o tânără de 25 de ani din Măcăreşti, Ungheni a născut doi copii perfect sănătoși la Spitalul raional Ungheni. Imediat după naştere, au apărut complicaţii şi pacienta a fost transferată în reanimare. După 4 zile, în data 21 octombrie, femeia a fost transferată la Spitalul Republican din Capitală, fiind în comă, însă la scurt timp a decedat.

Am încercat să discutăm cu directorul Spitalului Republican, pentru mai multe detalii, dar acesta ne-a spus că este la o şedinţă şi că va reveni ulterior. Acest lucru nu s-a mai întâmplat însă şi la apelurile ulterioare nu ne-a mai răspuns.

