SOARTA GUVERNULUI CHICU, INCERTĂ: Platforma DA, PAS, PDM urmau să discute la Parlament

Soarta actualului Guvern rămâne incertă. Discuțiile programate pentru astăzi, privind o posibilă demitere a cabinetului Chicu, nu au mai avut loc. Reprezentanții Partidului Democrat din Moldova spun că nu au primit nicio invitație oficială din partea PAS sau a Platformei DA. Între timp, ecuația politică din Parlament nu arată foarte bine nici în tabăra actualei coaliții, care depinde exclusiv de așa-numitul vot de aur al independentului Alexandru Oleinic.

Luni dimineața, la ora 9.00, la Parlament urmau să aibă loc discuții între PAS, PDM și Platforma DA. Cel puțin asta declara, la sfârșitul săptămânii trecute, președintele fracțiunii Platforma DA, Alexandru Slusari. Doar că democrații spun că au aflat din presă despre acest lucru.



DUMITRU DIACOV, președintele fracțiunii PDM: "Întrebați-l pe Slusari. Slusari a lansat zvonuri că o să aibă loc o astfel de ședință și tot Slusari a ieșit și a spus că uite nu o să fie ședință. Eu l-am întrebat pe domnul Filip și el a spus că pe el nimeni nu l-a sunat, nu i-a propus, nu a fost o propunere oficială. Nu avem nicio problemă să ne așezăm și să discutăm."



Alexandru Slusari afirmă că a fost mai degrabă o înțelegere verbală cu unul dintre democrați, dar a refuzat să ne spună cu cine a discutat.



ALEXANDRU SLUSARI, președintele fracțiunii PPDA: "Nu consider că această formalitate și formalizare este atât de importantă în situația când părțile vor sincer să rezolve probleme. Dacă întrebarea ține de necesitatea trimiterii unei invitații oficiale atunci noi o să examinăm acest subiect."



Chiar și o eventuală deschidere a deputaților PDM nu ar soluționa însă ecuația, deoarece cele trei formațiuni nu au împreună minimumul de 51 de mandate. În context, reprezentanții formațiunilor conduse de Maia Sandu și Andrei Năstase spun că nu ar avea o problemă să discute și cu PRO MOLDOVA, doar că vor, mai întâi, să ajungă la o înțelege cu democrații.



IGOR GROSU, președintel fracțiunii Platforma DA: "Aceste trei partide trebuie să discute de principiu dacă este posibil ceva de realizat înainte de a discuta pe cine trebuie să mai invităm."



Președintele PRO MOLDOVA, Andrian Candu afirmă că, în prezent, au loc multe discuții informale la Parlament și se tatonează terenul pentru viitoarele negocieri.



ANDRIAN CANDU, președinte PRO MOLDOVA:"Sunt discuții de pregătire a viitoarelor negocieri sau viitoarelor discuții mai ample privind formarea noului Guvern sau a unor etape pe care trebuie să le desfășurăm pentru schimbarea lucrurilor în Republica Moldova. Ne referim în primul rând la un program de guvernare. Mai puțin are importanță numele premierului sau a celor care dețin portofolii."



Actuala coaliție din Parlament, formată din PDM și PSRM, are împreună 50 de voturi, insuficiente însă pentru a-și menține majoritatea în legislativ. Ei mizează pe votul de aur al independentului Alexandr Oleinic. Cel din urmă spune că nu-l interesează luptele politice din legislativ. Dacă votul său va fi decisiv, atunci este dispus să discute cu opoziția.



ALEXANDR OLEINIC, deputat independent: "Eu cu programul politic al partidelor nu am nimic. Dacă votul meu va afi al 51-lea pentru demiterea Guvernului sau pentru instaurarea altui Guvern atunci o să discutăm. Până ce, mai mult de 42 de voturi nu văd pentru și a demite și a numi."



Socialiștii au refuzat să ne ofere un comentariu. Situația din Parlament a devenit tensionată după ce fosta democrată Efrosinia Grețu a părăsit rândurile fracțiunii PDM și a aderat la PRO MOLDOVA și astfel a lipsit majoritatea din legislativ de majoritate. Anterior, deputații din Platforma DA au inițiat o moțiune de cenzură contra Guvernului, iar liderul lor, Andrei Năstase, a anunțat că este gata să-și asume integral guvernarea. Până acum însă foștii lor partenerii din Partidul Acțiune și Solidaritate evită să adere la idee.