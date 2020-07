Soarta Guvernului Chicu, decisă săptămâna viitoare când moţiunea de cenzură va fi examinată în Parlament

Fracţiunea Partidului Acţiune şi Solidaritate s-a alăturat demersului de a da jos actualul Guvern şi a semnat moţiunea de cenzură elaborată de Platforma DA pentru demiterea cabinetului de miniştri condus de Ion Chicu şi îi îndeamnă şi pe democraţi să facă acelaşi lucru.

Moţiunea a fost deja depusă în Parlament şi urmează să fie supusă votului peste o săptămână. De dimineaţă, preşedintele PAS, Maia Sandu, a anunţat într-un briefing de presă că formaţiunea sa este gata să susţină moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Chicu, deoarece acest executiv ar fi unul dintre instrumentele de fraudare a scrutinului prezidenţial din 1 noiembrie.



MAIA SANDU, liderul PAS: "Pentru a-şi păstra fotoliul, Igor Dodon pregăteşte fraudarea alegerilor. Vedem acest lucru din modificările pe care le împinge PSRM-ul la Codul Electoral, în regim de urgenţă. Fracţiunea PAS va semna astăzi moţiunea Platformei DA împotriva Guvernului, în speranţa că PDM îşi va revedea poziţia şi va sprijini acestui Guvern, faţă de care, la fel, are pretenţii. Anul acesta noi o să-l aruncăm pe Igor Dodon şi pe guvernarea lui incompetentă de la putere."



Am încercat să obţinem o reacţie la acuzaţiile aduse în adresa şefului statului. Am expediat o solicitare oficială pe adresa Preşedinţiei, dar încă nu am primit un răspuns. Pe o reţea de socializare însă purtătorul de cuvând al instituţiei Carmena Sterpu ne-a spus că nu are timp sa ne trimită un răspuns pe e-mail şi că şeful statului va vorbi despre acest subiect într-o intervenţie live pe Facebook.



La rândul lor, democraţii au anunţat că sunt deschişi dialogului doar cu partidele PAS, Platforma DA şi PSRM. Într-un briefing de presă, liderul PDM Pavel Filip a spus că nu va accepta sub nicio formă colaborarea cu cei de la Șor și PRO MOLDOVA. Filip mai crede că moţiunea de cenzură va pica.



PAVEL FILIP, liderul PDM: "Facem apel la partidele de opoziţie: să lase deoparte interesele personale, pentru funcţii în Guvern. PDM poate duce discuţii şi este deschis doar cu aceste formaţiuni: Platforma DA, PAS şi PSRM. Noi nu vom aşeza la masa de dialog sub nicio formă cu cei din PRO MOLDOVA şi din Partidul ŞOR."



Chiar la începutul şedinţei Parlamentului, deputatul Platformei DA, Alexandru Slusari, a anunţat că formaţiunea depune moţiunea de cenzură care conține 12 pagini şi a început să o prezinte. Printre argumentele invocate de opoziţie se numără gestionarea proastă a crizei social-economice din țară, cauzată inclusiv de pandemia de coronavirus, precum şi abordările greșite în politica externă.



ALEXANDRU SLUSARI, deputat DA: "Guvernul învestit la data de 14 noiembrie 2019 a încălcat pe toată perioada activităţii sale şi în repetate rânduri: Legislaţia în vigoare, Constituţia Republicii Moldova, subminând suveranitatea şi securitatea financiar-economică a ţării."



Preşedintele legislativului, Zinaida Greceanîi, a făcut însă trimitere la Regulamentul Parlamentului, potrivit căruia moţiunea nu poate fi prezentată în ziua depunerii acesteia, iar textul acesteia trebuie să fie citit de şeful legislativului. În consecinţă, microfonul deputatului Alexandru Slusari a fost închis de mai multe ori.



"SLUSARI: Guvernul condus de Ion Chicu nu a elaborat niciun plan anticriză... (îi opreşte microfonul )

GRECEANÎI: Într-un minut vă rog să terminaţi!"



Platforma DA a anunţat că va depune moţiune de cenzură numai dacă PAS o va semna pentru ca aceasta să fie înregistrată la Parlament. PRO MOLDOVA a anunţat că va susţine orice moţiune de cenzură împotriva Guvernului Chicu. Cei de la Partidul ŞOR au spus că vor lua o decizie în acest sens la şedinţa Biroului Politic, care va avea loc de zilele următoare. PSRM însă a acuzat opoziția că își dorește destabilizarea situației în țară. Am încercat să obţinem o reacţie şi de la Guvern, dar Serviciul de presă ne-a spus că vor oferi o reacţie ulterior. Anterior însă premierul Chicu s-a arătat indignat de atitudinea parlamentarilor care vor să dea jos Guvernul. Potrivit lui, Guvernul face faţă situaţiei din ţară.

Potrivit Regulamentului Parlamentului, moţiunile de cenzură se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor aleşi, mai exact cu cel puţin 51. În cazul în care moţiunea de cenzură asupra activităţii Guvernului este respinsă, deputaţii care au semnat-o nu vor putea iniţia, în cadrul aceleiaşi sesiuni parlamentare, alta nouă pe acelaşi motiv. Dar dacă moţiunea de cenzură este adoptată, prim-ministrul va prezenta în cel mult trei zile, demisia Guvernului în faţa preşedintelui ţării.