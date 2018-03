SOARTA BĂNCILOR NAȚIONALE. În Moldova vin investitorii străini

În Moldova au mai rămas câteva bănci locale care sunt în faza de finalizare a procesului de evaluare de BNM și FMI. Soarta băncilor urmează să fie analizată de BNM, iar Guvernatorul speră ca aceste bănci să aibă un viitor privatizat de investitori străini. Despre acest lucru a declarat Sergiu Cioclea, Guvernatorul Băncii Naționale în cadrul şedinţei Consiliul Parlamentar.

Noi reguli înseamnă și noi tehnici de supraveghere, în acest sens Banca Națională trebuie să se modernizeze și ea, am inițiat consultări cu partenerii europeni, și sunt bucuros să vă anunț că partenerii europeni vor institui un nou program, care ne va permite să îmbunătățim sistemul de supravegere.

Guvernatorul Băncii Naționale, Sergiu Cioclea a prmit raportul Kroll și a vorbit detaliat despre starea lui la moment și despre documentarea lui. Care este starea băncilor?

"Am primit raportul Kroll în statut draft la sfârșitul lui decembrie, și am cerut lor să o publicăm cu autorizarea lor, pentru că au fost puse condiții de confidențialitate. Această zinteză a fost publicată, iar noi am avut o lună la dispoziție de a analiza acest raport și anexele lui. Comentariile lui au fost transmise la sfîrșitul lui ianuarie companiei Kroll, căruia ia luat o altă lună pentru a îl analiza și răspunde la întrebările Băncii Naționale.

Raportul a fost transmis în versiune electronică la începutul lui martie și a fost livrat împreună cu toate documentele și anexele și anchetele, apoi au fost transmise integral către Procuratura Anticorupție.

Sper foarte mult ca această anchetă să permită acum consolidarea bazei de anchetă din țară cu elementele de anchetă de la Kroll și să putem schimba și putem avansa noi ca parte direct păgubită, avem băncile de lichidare în supraveghere, și suntem interesați să avem strategii de recuperare.

Un ecou privind fondul monetar care au terminat lucrările. Este a treia misiune de evaluare. Misiunea s-a focalizat pe reformele ce țin de finalizarea tuturor controalelor din sistem.

Banca Noțională a finalizat astăzi, 9 controale din 11, majoritatea sistemului a fost verificat de specialiștii noștrii, și pregătim ultimele documente de luare de decizii. În cadrul analizei, s-a făcut analiza nu numai a calității creditului, dar și dacă acest credit a fost sau nu acordat unei părți afiliate. Chiar dacă un credit este rambursat integral, dacă i se acordă unei părți afeliate la un moment dat este un risc să nu fie rambursat. Noi am făcut o dublă diagnoză și toate băncile vor avea în funcție de diagnostică vor avea obligațiunea să iasă din relațiile cu părțile afiliate care depășesc o anumită limită față de capital. Pentru cele mai mari bănci, această analiză s-a făcut cu ajutorul unei companii de audit independentă pentru a nu avea dubii.

Au mai rămas câteva bănci locale care sunt în faza de finalizare și am prezentat analiza preliminară fondului monetar care s-a arătat satisfăcut de această analiză.

O altă parte a negozierilor a fost să aflăm ce se întâmplă cu băncile cele mari, cum ieșim din regimul de supraveghere specială. Cu bucurie una din cele trei bănci ca urmare a tranzacției de vînzare, cumpărare cu aproape 40 de % de banca Transilvaniană și constituirea unui consorțiu acționarial care au control absolut cu BERD-ul. Așteptăm doar modificările în consiliile de supravegere ca urma generală pentru a lua decizia de a scoate regimul de supravegere specială și să spunem libertatea de acțiuni a acestei bănci.

La Moldova AgroindBank, au fost plasate la bursă și așteptăm să vedem rezultatul. S-a găsit o soluție de răscumpărare către acționari de bună calitate. Sperăm ca problema să fie rezolvată în următoarele luni.

La Moldindconbank, după ce acțiunile au fost sechestrate în sfârșit au fost scoase de sub sechestru. Un evaluator urmează să ne spună în aprilie despre evaluarea băncii și la ce preț acțiunile vor fi supuse vînzărilor.

Cu fondul monetar am discutat mult despre ce se întâmplă dacă acțiunile nu se vând, și împreună cu ei am venit cu niște elemente suplimentare care ar spune totuși ce se vând. În următoarele săptămâni vom afla ce putem face cu bancile și vom prezenta procedura de transparență și legislație.

Rezultatele controalelor au fost mult mai bună decât s-au așteptat. Foarte multe bănci au recunoscut creditele performate și au creat pentru a acoperi în caz de pierdere cu suficiență capitalul din sistemul bancar.

BNM a solicitat băncilor să nu distribuie devidente, pentru a proteja capitalul băncilor.

Toate evoluțiile au fost discutate cu FMI, și cât privește rezervele BNM suntem la valori înalte aici putem spune că respectăm toate condițiile", a declarat