Soarele de primavara, periculos pentru piele. Cum ne protejăm în această perioadă

Foto: viva.ro

Deşi atât de mult aşteptată, încălzirea vremii ne poate expune unor riscuri din cauza razelor solare. Medicii ne recomandă să folosim creme de protecţie chiar dacă mergem la o simplă plimbare în parc. Acestea trebuie să fie alese corect, la indicaţia specialiştilor.



Mulţi oameni spun că se protejează de soare doar în sezonul estival.



"Cred că vara mai des. -Acum nu folosiţi? -Acum nu. -Dar pentru copil? -Mai aproape deja de sezonul estival."



"Nu, nu folosim, stăm acasă, suntem de la ţară, Ne păzim de soare, mai mult la umbră stăm."



"Eu niciodată nu am folosit creme pentru a mă proteja de la razele solare, deocomdată nu am simţit pe pielea mea această problema."



Alţii susţin că se protejează de razele ultraviolete anul întreg.



"Crema de zi pe care o folosesc are un factor de protecţie. Chiar şi iarna poţi fi alergic de la soare."



"Când razele solare sunt foarte active, la sfârşitul lunii aprilie, trebuie să folosim. Trebuie să ştim ca soarele este mai activ în anumite ore, între ora 11:00 şi 12:00."



Razele directe pe piele pot avea urmări grave, susţin specialiştii.



"Îmbătrânirea premătura a pielii, arsuri solare, alergii, cancer cutanat. Cine are aluniţe trebuie să folosească un factor maxim. Odată cu apariţia soarelui de primăvara, neapărat este nevoie să trecem la un factor mult mai mare, SFP 30 sau SPF 50", a spus Victoria Fanariuc, consultant la farmacie.



Ochelarii de soare sunt nu mai puţin importanţi în aceste zile. Acest accesoriu trebuie să fie ales nu numai după formă, dar şi la recomandarea specialiştilor. Ochelarii de soare care sunt aleşi greşit vă pot afecta vedere.



"Fiecare pereche de ocheleri trebuie să aibă un document, în care producătorul indică cât procente de lumină ultravioletă ei o refractă. Doar fumurii sunt contraindicate pentru că ele delată pupila omului", a declarat Marin Ţugui, consultant la magazin de optica.



O cremă de protecţie solară costă, în medie, 200 de lei. Iar o pereche de ochelari de soare poate ajunge şi la şase mii de lei.