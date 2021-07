Smochinii moldoveneşti au început să dea roadă. Unde pot fi găsite aceste fructe exotice la noi

Sunt exotice, gustoase şi pline de vitamine. Smochinii moldoveneşti au început să dea roadă, iar fructele sunt la mare căutare pe piaţă. Acestea sunt foarte gustoase și au mai proprietăți benefice. Vasile Iepure din satul Hagimus, raionul Căuşeni, şi-a descoperit dragostea pentru smochini acum cinci ani. Agricultorul are în gestiune două soiuri.



"Am auzit că alţii cresc şi zic, dă să îi cresc şi eu pentru copii, pentru nepoţi. Am mai găsit şi codul cum să îi înmulţesc, am şi pepenieră, iar la toamnă o să am copaci de vânzare", spune Vasile Iepure.



Anul acesta, smochinele s-au copt mai târziu ca de obicei.



"Datorită faptului că a fost primăvara târzie, coacerea a început cu o lună mai târziu, dar aşa totul e bine", susţine agricultorul.

Vasile Iepure spune că fructul, despre care se vorbeşte şi în Biblie, a reuşit să devină între timp preferatul multor moldoveni:



"E solicitat fiindcă e scump la piaţă, eu îl vând cu 150 de lei kilogramul şi îl strâng în caserole. El nu se coace tot odată, azi s-au copt câteva, a doua zi te uiţi, iar s-au copt."



Agricultorul este mândru de roada pe care o are. Acesta spune că alţi 40 de pomi care au fost sădiţi în această primăvară au început a rodi.



"Deja are două smochine şi până în toamnă o să aibă smochine, sub fiecare frunză câte o smochină. Pe aceştia o să îi fac copaci mari ca nucul. Până în toamnă poate să fie şi de doi metri", spune Vasile Iepure.



Smochinul este originar din Asia de sud-vest şi produce două recolte pe an. Studiile arată că fructele ajută la digestie, reglarea insulinei şi a tensiunii arteriale, precum și mențin tenul sănătos.