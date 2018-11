Smiley are o sosie. Cine este și cum arată tânărul (FOTO)

O fotografie publicată pe pagina oficială a Jandarmerie a devenit virală pentru că îl are ca protagonist pe Smiley. Îndrăgitul artist s-a pozat alături de "Smiley de la Jandarmerie", scrie libertatea.ro.

Locotenent Florentin Băloi a ajuns să fie poreclit „Smiley de la Jandarmerie” datorită asemănării cu celebrul cântăreț.

„Cine-l cunoaște pe domnul în civil? Nici noi! Acesta a insistat însă să facă poză cu mult mai celebrul locotenent Florentin Băloi sau Smiley de la Jandarmerie.

Deși nu are talent la muzică, locotenentul Florentin Băloi din cadrul Detașamentului 6 Corabia este deseori oprit de fani pentru a face poze. Mulți îl întreabă dacă s-a angajat la Jandarmerie. Noi spunem că ar putea cu ușurință să-l înlocuiască pe Smiley în următorul videoclip

Mulțumim Special Guys All Over The World pentru idee!”, este mesajul publicat de Jandarmeria Română.

Postarea a fost distribuită de zeci de persoane pe Facebook. Unii dintre internauți au comentat că Smiley ar încerca să îmbunătățească imaginea Jandarmeriei Române, după intervenția jandarmilor din timpul protestului din 10 august.